Учёные из Лондона попытались научно определить, какой взгляд на жизнь — оптимистичный или пессимистичный — лучше помогает нам ориентироваться в мире и поддерживать здоровье. Исследование показало: обе позиции обладают своими преимуществами, а их влияние на организм куда сложнее, чем кажется.

Как работает модель восприятия

Специалисты Университетского колледжа Лондона создали математическое уравнение, которое позволяет оценивать, насколько человек склонен к оптимизму или пессимизму. Модель анализирует реальные события, вероятности их наступления и то, как мы интерпретируем эти данные. Например, если прогноз обещает 60% дождя, а человек уверен, что останется сухим, — это классический оптимизм.

С возрастом взгляды меняются: люди чаще замечают негативные исходы и становятся осторожнее. Молодёжь, наоборот, склонна смотреть на мир светлее — не из-за чувства неуязвимости, а из-за естественной позитивной оценки будущего.

Что происходит в мозге оптимистов

Исследования с применением нейровизуализации показали, что у оптимистов активнее нейронные цепочки, усиливающие положительные эмоции. Это связано с дофамином — нейромедиатором, который определяет, как мы воспринимаем хорошее и плохое.

Учёные также обнаружили, что на работу дофаминовых рецепторов можно повлиять с помощью транскраниальной магнитной стимуляции. Этот метод позволяет изменять восприятие событий, регулируя активность определённых зон мозга. Пока это лишь первые шаги, но они открывают перспективы для будущих методов психологической помощи.

Что полезнее для здоровья

Оказывается, строгого ответа нет. Оптимисты чаще рискуют и легче идут вперёд, что может помогать в достижении целей. Но при этом они склонны игнорировать возможные опасности. Пессимисты же внимательнее, осторожнее и лучше замечают угрозы, что снижает вероятность необдуманных решений.

Эти данные могут помочь в разработке новых подходов к психотерапии, позволяющих людям точнее оценивать последствия своих поступков и становиться психологически гибче.