Популярную в нулевых актрису Тару Рид засняли в отеле в невменяемом состоянии. Звезду "Американского пирога", у которой ранее были проблемы с наркотиками, госпитализировали. Сама она вскоре вышла на связь и заявила, что стала жертвой неизвестных, которые опоили её в баре.

Видео очевидцев с 50-летней Рид расходится в соцсетях: на кадрах, снятых в одном из отелей Чикаго, видно, что актриса дезориентирована, у неё спутана речь и окружающим приходится поддерживать её, чтобы она не упала. В какой-то момент она едва не соскользнула с кресла-каталки, которую предоставил персонал, в конце видео Тару увозят прибывшие по вызову медики.

После огласки Рид выступила с заявлением. По её словам, ей могли подмешать наркотики, когда она находилась в баре отеля. Тара рассказала, что поздно вечером в субботу она заселилась в свой номер и спустилась вниз, чтобы выпить в баре. Заказав напиток, она столкнулась с группой ютуберов в вестибюле, когда пошла выкурить сигарету, и один из них присоединился к ней. Когда же актриса вернулась в бар, её напиток якобы был накрыт салфеткой, которой прежде не было. По её словам, следующим, что она помнит после того, как выпила напиток, была больничная палата.

"Не допив напиток, я просто потеряла сознание. А когда очнулась, то уже была в больнице. Это очень страшно… С напитками нужно быть очень осторожным. В больнице сказали: "Вчера вечером в баре тебя накачали наркотиками", — цитирует TMZ заявление Рид.

Известно, что актриса подала заявление в полицию после инцидента. Она также призвала всех "быть осторожными, следить за напитками и никогда не оставлять их без присмотра, поскольку такое может случиться с каждым".

Стоит отметить, что в прошлом Тара Рид страдала от наркозависимости. В СМИ бывшую звезду также часто осуждают в свете её изменившейся внешности: Тару долгие годы подозревают в анорексии и в том, что она неудачно сделала пластическую операцию.