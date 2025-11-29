Baltijas balss logotype
Почему нельзя передавать вещи через порог: суеверие с древней историей 0 240

Lifenews
Дата публикации: 29.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Почему нельзя передавать вещи через порог: суеверие с древней историей

Предки не ошибались в приметах. Это суеверие возникло не просто так. Многие из нас соблюдают многовековые бытовые традиции, и одна из них — запрет на передачу любой вещи через порог. Некоторые люди даже избегают здороваться через порог, что считается не только приметой, но и правилом хорошего тона.

Все просто: в древности прах умерших хранился всегда под порогом дома. Передавать что-то через порог означало потревожить давно усопших, что считалось крайне опасным занятием. По той же причине многие до сих пор не сидят и не задерживаются на пороге — ведь это граница между миром живых и царством мертвых.

Любопытно, что эти суеверия, сидящие в нас уже на "генном уровне", создают определенную психологическую установку. Передавая через порог, многие начинают ощущать дискомфорт. Привычки детства, такие как перешагивание трещин на асфальте, переносятся через всю жизнь и связаны с подобными ритуалами.

Традиции гласят, что ни передавать вещи, ни здороваться, ни обниматься и прощаться с человеком на пороге нельзя. Все это берет начало еще с античных времен, когда прах предков хранился именно под порогом для оберегания дома от бед.

Источник: utro

Читайте нас также:
#культура #традиции #приметы #суеверия #ритуалы #психология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

