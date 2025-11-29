Актер не перестает работать в плотном графике. Он поделился своими эмоциями на площадке в заключительный съемочный день сериала «Как Деревянко Чехова играл».

«Как Деревянко Чехова играл» — новый комедийный сериал о том, как популярный российский актер хочет снять кино про великого классика Антона Павловича Чехова. В новом проекте СТС Павел Деревянко вновь играет себя. В первой части — «Как Деревянко Ломоносова играл» — актер отправляется в глубинку, на Родину ученого, чтобы вернуть вдохновение и победить творческий кризис. В новой части Деревянко отправится в родной Таганрог, чтобы найти подход к наследнице Чехова, препятствующей съемкам картины о ее великом предке.

Часто актерам сложно выдерживать насыщенный съемочный график. Иногда параллельно нужно совместить несколько проектов, выучить текст, преодолеть большие расстояния до места съемок, не все артисты готовы выдерживать такие нагрузки. И у каждого свой способ, как не выгореть на работе.

«Творческого кризиса как такового я у себя не помню, были какие-то жизненные ситуации, пара тяжелых моментов, но работа мне, наоборот, помогает всегда. Были и мои внутренние, достаточно депрессивные ситуации. И в обоих случаях работа меня спасала, поэтому я очень ее люблю», — говорит Павел Деревянко. Рассказывая про свой режим, актер подчеркивает, что предпочитает жить в плотном графике. По его мнению, строгая дисциплина и стабильный режим говорят о профессионализме. А во всем съемочном процессе особенно выделяет нестандартные, сложные сцены.

«Есть сложные сцены, психоэмоциональные, вот это я люблю. Если брать комедию, то мне очень нравится эксцентрика. Такие высокоэмоциональные проявления. В рамках органики, безусловно. Что не нравится — простые сцены, обычные, когда можно много говорить. И ждать в гримерке, конечно, не люблю», — добавляет артист.