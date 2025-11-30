Аглая Тарасова выступила в суде и дала объяснения по делу о контрабанде запрещённых веществ, выразив сожаление и частично признав вину. На заседании прозвучали показания свидетелей и позиция обвинения, запросившей для актрисы условный срок.

Актриса сообщила, что электронную сигарету, в которой обнаружили запрещённые компоненты, она получила в подарок от знакомого предпринимателя из Израиля. По её словам, она не знала точного состава устройства и считала, что речь идёт о разрешённых растительных экстрактах.

На заседании присутствовали актёры Леонид Ярмольник, Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. Они охарактеризовали Тарасову как дисциплинированную коллегу, активно участвующую в благотворительности и серьёзно относящуюся к работе.

Тарасова также сообщила суду, что поддерживает фонд помощи детям, страдающим наркотической зависимостью, и занимается уходом за пожилыми родственниками. Суд учёл эти обстоятельства.

«Я не наркоторговец — мне просто не хватило осознанности», — сказала она в ходе заседания.

Прокуратура запросила для актрисы 3,5 года условно, тогда как защита настаивает на назначении штрафа. Окончательное решение будет принято после завершения разбирательства.

Инцидент произошёл летом в аэропорту Домодедово, где при досмотре у актрисы нашли запрещённые вещества. С тех пор она находится под ограничительными мерами.

Источник: kleo.ru