В московской Мастерской «12» Никиты Михалкова назвали лауреатов Первой Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка». Среди них оказалась актриса Светлана Крючкова.

75-летняя актриса сыграла роль в трогательном фильме «Двое в одной жизни, не считая собаки». Партнером Светланы Николаевны по съемкам стал Александр Адабашьян — для них совместная работа стала особенной.

«Этот фильм, можно сказать, возвращение на большой экран двух не просто замечательных, а легендарных актеров. 40 лет назад они снимались вместе в фильме про Шерлока Холмса ''Собака Баскервилей'', где играли прекрасную чету Бэрриморов. И вот теперь, впервые за столько лет они снова вместе на экране, хотя все эти годы дружат», — делилась с Metro продюсер картины Ольга Гранина.

Для Светланы Крючковой этот выход в свет стал первым за долгое время. Уже много лет звезда страдает из-а проблем со здоровьем. В 2015 году ей впервые поставили диагноз рак легких. Далее последовала операция за границей, химиотерапия и страшная болезнь отступила, хоть и не навсегда.

На протяжении многих лет актриса вынуждена сражаться с рецидивами болезни, прибегая к помощи химиотерапии и гормонов. Ослабленный организм вынудил Светлану Крючкову значительно сократить свое присутствие на публике. Она открыто признается, что состояние здоровья далеко от идеального. Особенно тяжело ей пришлось во время пандемии коронавируса: возникли серьезные осложнения, проявившиеся в виде лицевого паралича, депрессии, нарушений сна и проблем с речью. Но благодаря новому курсу лечения и восстановлению в специализированном санатории актрисе вновь удалось вернуться к любимой работе и привычному образу жизни.

Несмотря на сложности, Светлана Николаевна с оптимизмом говорит о работе, будущем и явно планирует удивлять поклонников все новыми ролями. Она с особой серьезностью подходит к выбору ролей и не боится отказываться от проектов, которые ей не интересны.

«Я постоянно отказываюсь от ролей, потому что играть дежурных бабушек мне абсолютно неинтересно. Вы знаете, какая самая тяжелая была для меня роль? В ''Старых клячах''. Потому что я никогда не играла быт. Я играю бытие. А вот играть ''Мариванну'' — это я делаю очень плохо. Все просто, но я не такая. Это многих смущает — тех, кто не желает видеть людей такими, какие они есть. Согласно стереотипам, я большая, круглая, а значит, дура. А я всегда говорила: ''Большая и круглая сидит и читает, а худенькая бегает и на тренажере педали крутит''», — буквально летом этого года делилась Светлана Николаевна в беседе с журналом «Кинорепортер».