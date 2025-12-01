Baltijas balss logotype
23-летний рэпер Macan сменил испанские пляжи на армейскую казарму 1 440

Lifenews
Дата публикации: 01.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Эта войсковая часть считается элитарной.

Эта войсковая часть считается элитарной.

Последние два года вокруг артиста кипели скандалы, связанные с его отказом появляться в военкомате.

К службе в российской армии приступил 23-летний рэпер Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов). Его призыв долго обсуждался в прессе, и теперь стало известно, что музыкант уже прибыл в военкомат — тайно, без камер и поклонников, которые надеялись увидеть своего кумира хотя бы на минуту.

Несмотря на то, что у сборного пункта Москвы утром собрались десятки людей — от призывников до случайных прохожих, — увидеть артиста так никто и не смог. Как передает Телеграм-канал Shot, по словам одного из присутствующих, Macan вошел в здание не через основной вход, а через боковую дверь, чтобы избежать лишнего внимания и спокойно пройти комиссию.

Андрея Косолапова направляют служить в центр специального назначения «Витязь» — одно из самых известных и элитных подразделений Росгвардии. Именно туда попадают призывники, способные выдержать серьезные нагрузки и готовые к жесткому режиму.

Парень, который проходил комиссию в одно время с артистом, рассказал, что рэпер прибыл вместе с двумя сопровождающими. Вел себя спокойно и уважительно: поздоровался со всеми, не конфликтовал и выглядел вполне собранным. По словам очевидцев, никакого особого отношения к артисту не было — в коридорах военкомата он был таким же призывником, как и остальные. При этом Macan не выглядел ни испуганным, ни слишком вдохновленным происходящим. Скорее, принял ситуацию как неизбежную часть жизни.

Служба Андрея — не неожиданность. Последние два года вокруг артиста кипели скандалы, связанные с его отказом появляться в военкомате. Музыканту не удалось игнорировать повестки тихо, так как представители военкомата Раменского района неоднократно приезжали по адресу его регистрации, но каждый раз наталкивались на закрытую дверь. В итоге рэпера внесли в базы как уклониста. В любой момент могли возбудить уголовное дело по статье 328 УК РФ, предусматривающей до двух лет лишения свободы.

Пока сотрудники военкомата пытались найти музыканта, сам он, судя по соцсетям, отдыхал в Испании: пляжи, морепродукты, красивые виды и фото с девушкой. Новые кадры появлялись почти ежедневно. И это раздражало фанатов, которые упрекали артиста в безответственности. Однако осенью звезда поставил точку в спорах и сообщил, что получил повестку и готов отправиться служить.

#Испания #музыка #соцсети #призыв #рэпер #фанаты #армия
Оставить комментарий

(1)
  • Мп
    Мимо проходил
    1-го декабря

    Скажи мне, что твой кумир - РЭПЕР. И я скажу, кто ты... :)

    2
    2

