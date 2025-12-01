Конкурс красоты «Мисс Вселенная-2025» в Таиланде обернулся громким скандалом: участницы заявляют, что победительница была выбрана заранее, и выражают недовольство организацией шоу.

Судья подал в отставку из-за сомнительной процедуры

Омар Арфуш, один из членов жюри, публично отказался от участия, заявив, что организация создала «импровизированное жюри» для отбора 30 финалисток до выхода девушек на сцену в предварительном туре. Представители конкурса опровергли эти обвинения, однако многие участницы, пожелавшие остаться анонимными, подтвердили несоответствие официальных процедур заявленным правилам.

Конкурсантки недовольны прозрачностью

По словам девушек, результаты финала стали известны участникам и публике задолго до шоу. «Многие конкурсантки жертвовали личной жизнью и год готовились к этому моменту, веря в честность организации», — рассказала одна из них. «Оказалось, что десятка лучших была определена за 15 дней до финала».

Паспорта и визовые ограничения как фактор несправедливости

Некоторые участницы также указали на бюрократические барьеры. Например, представительнице Кот-д’Ивуар, Оливии Ясе, для участия в годичной программе конкурса требовалось получение виз в 175 стран, что делало ее шансы на победу практически невозможными.

Отказ от титулов как протест

После череды скандалов многие конкурсантки публично выразили недовольство и даже отказались от своих титулов в знак протеста против предполагаемой нечестности и непрозрачности процесса.

