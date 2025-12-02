Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Атака и глумление»: директор Ларисы Долиной об «отмене» певицы 0 718

Lifenews
Дата публикации: 02.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: 70-летней артистке сейчас приходится непросто.

70-летней артистке сейчас приходится непросто.

Знаменитая певица вначале лишилась 2 000 000 евро, а теперь подвергается травле.

Директор Ларисы Долиной Сергей Пудовкин заявил, что не видит никакой «культуры отмены» вокруг артистки, хотя признает: в ее сторону льется много злости и насмешек. Поводом стал скандал с квартирой, где покупательница лишилась и жилья, и денег.

Ранее сообщалось, что зрители массово возвращают билеты на концерты Долиной во Владивостоке и Хабаровске, а московский ресторан «Кафе Пушкинъ» удалил посты о новогоднем выступлении певицы. «Бургер Кинг» даже объявил, что временно не возит доставку к дому артистки, пока женщина, купившая квартиру, не получит свои средства обратно.

Пудовкин в разговоре со СМИ сказал, что никаких подтверждений о массовом возврате билетов у него нет. Он также назвал истории про отмененные выступления и «фастфудные санкции» попыткой дешевого пиара. По его словам, вокруг дела развернулась агрессивная кампания, в которой люди часто судят по фейкам, не вникая в следствие.

Вопрос компенсации, подчеркнул директор, должен решаться исключительно через суд. Он считает, что деньги должна вернуть группа мошенников, которая — по версии защиты — обманула и Долину.

«Человек свои деньги должен получить, тут никто не сомневается. Но это задача правовой системы», — сказал он.

Пудовкин признал: история тяжелая, окончание ее пока не близко, и всем сторонам нужно справедливое решение.

Напомним, что историю, которая произошла летом 2024 года, сама Лариса Долина назвала своей «самой болезненной ошибкой». Тогда певица призналась, что продала квартиру в Хамовниках и отдала более 200 миллионов рублей (2 миллиона евро) людям, которые представились сотрудниками правоохранительных органов. Лишь оставшись без денег, она поняла, что стала жертвой мошенников. Позже три инстанции суда признали сделку недействительной, и в итоге покупательница — мать-одиночка Полина Лурье — лишилась и квартиры, и денег. Это дело быстро окрестили «эффектом Долиной». Накануне суд отправил в колонию четырех фигурантов этой схемы.

Читайте нас также:
#мошенничество #компенсация #знаменитости
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Главный мушкетер гордится наследницей. Иконка видео
Изображение к статье: Эта войсковая часть считается элитарной. Иконка видео
Изображение к статье: Теперь она развивает свой косметический бренд. Иконка видео
Изображение к статье: Как понять, что тебе снится: 5 основных типов сновидений и признаки вещего сна

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Распродажа китов спровоцировала крах BTC и ETH: почему инвесторы обращаются к BZ Hash для получения стабильной прибыли?
Бизнес
Изображение к статье: Полицейского обвиняют в непредумышленном убийстве ребёнка
ЧП и криминал
Изображение к статье: Чашечка здоровья: топ-5 полезных добавок к чаю
Люблю!
Изображение к статье: Королевский кризис: семья опасается за психическое состояние принца Эндрю после лишения титулов
Lifenews
Изображение к статье: Сейчас не лучшее время для политических перипетий - директор Центра передового опыта НАТО
Политика
Изображение к статье: Очереди слишком велики: правительство готовит помощь Восточной и Детской больницам
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Распродажа китов спровоцировала крах BTC и ETH: почему инвесторы обращаются к BZ Hash для получения стабильной прибыли?
Бизнес
Изображение к статье: Полицейского обвиняют в непредумышленном убийстве ребёнка
ЧП и криминал
Изображение к статье: Чашечка здоровья: топ-5 полезных добавок к чаю
Люблю!

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео