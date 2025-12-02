Директор Ларисы Долиной Сергей Пудовкин заявил, что не видит никакой «культуры отмены» вокруг артистки, хотя признает: в ее сторону льется много злости и насмешек. Поводом стал скандал с квартирой, где покупательница лишилась и жилья, и денег.

Ранее сообщалось, что зрители массово возвращают билеты на концерты Долиной во Владивостоке и Хабаровске, а московский ресторан «Кафе Пушкинъ» удалил посты о новогоднем выступлении певицы. «Бургер Кинг» даже объявил, что временно не возит доставку к дому артистки, пока женщина, купившая квартиру, не получит свои средства обратно.

Пудовкин в разговоре со СМИ сказал, что никаких подтверждений о массовом возврате билетов у него нет. Он также назвал истории про отмененные выступления и «фастфудные санкции» попыткой дешевого пиара. По его словам, вокруг дела развернулась агрессивная кампания, в которой люди часто судят по фейкам, не вникая в следствие.

Вопрос компенсации, подчеркнул директор, должен решаться исключительно через суд. Он считает, что деньги должна вернуть группа мошенников, которая — по версии защиты — обманула и Долину.

«Человек свои деньги должен получить, тут никто не сомневается. Но это задача правовой системы», — сказал он.

Пудовкин признал: история тяжелая, окончание ее пока не близко, и всем сторонам нужно справедливое решение.

Напомним, что историю, которая произошла летом 2024 года, сама Лариса Долина назвала своей «самой болезненной ошибкой». Тогда певица призналась, что продала квартиру в Хамовниках и отдала более 200 миллионов рублей (2 миллиона евро) людям, которые представились сотрудниками правоохранительных органов. Лишь оставшись без денег, она поняла, что стала жертвой мошенников. Позже три инстанции суда признали сделку недействительной, и в итоге покупательница — мать-одиночка Полина Лурье — лишилась и квартиры, и денег. Это дело быстро окрестили «эффектом Долиной». Накануне суд отправил в колонию четырех фигурантов этой схемы.