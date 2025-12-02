Главный развод года в самом разгаре. Дмитрий Дибров расстается с молодой женой Полиной, которая закрутила роман с миллиардером Романом Товстиком. А у того есть жена Елена — мать шестерых детей и просто красавица.

Кажется, нас ожидает яркая и ожесточенная битва осенью, ведь грядут сразу два развода. Первый связан с Дмитрием Дибровым и его молодой женой Полиной Ее он увидел еще тогда, когда девушке было 17 лет, затем они поженились и жили счастливо все эти годы… Пока у красотки не случились отношения с Романом Товстиком.

Фактически это был сосед Диброва по даче (у ведущего дом на Рублевке за 750 миллионов рублей!). Роман — миллиардер, заработавший состояние на производстве известных БАДов. Вместе с компаньонами у него есть и другие компании, приносящие солидную прибыль.

Елена — вторая жена Романа Товстика (как выяснилось, Елена, тоже будучи 18-летней красавицей, увела Товстика у первой супруги). В их отношениях все было гладко: у пары шестеро детей (последний родился в 2024-м), женщина была не только любимой, верной и честной, но и помощницей миллиардера. Роман увлекся спортом, и Елена каталась с ним по миру — например, помогала проходить IronMan и другие соревнования.

Сейчас Елена Товстик вне себя от злости, ведь Полина — крестная ее ребенка, а теперь муж собирается оставить ей миллиардное имущество и уйти к Дибровой. Естественно, Елена хочет бороться и делает все, чтобы спасти семью. Хотя Роман уже все для себя решил.

Интересно, что Полина любые слухи о себе отрицает. По ее словам, Елена Товстик никогда не была ее подругой, а общаться они перестали еще в 2017 году. Сошлись в то время на почве детей и помогали друг другу, но быстро поняли, что у них мало общих интересов. Единственный, с кем она поддерживала отношения все эти годы, — ее крестник.

А вот Елена Товстик еще заявит о себе, уверены эксперты. Недавно она столкнула пока еще своего мужа с лестницы, да так, что он попал в больницу. Елена говорит, что имущество они будут делить строго пополам.