«Няша-прокурор» Поклонская в 45 лет перешла в язычество - с чего это вдруг 1 939

Lifenews
Дата публикации: 02.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Культовая юристка выглядит теперь так.

Культовая юристка выглядит теперь так.

Радведа — так теперь зовут ее по официальным документам.

Советник генпрокурора России Наталья Поклонская объяснила, зачем сменила имя на Радведу. Причины она назвала в интервью для RTVI.

По словам Поклонской, она действительно сменила имя, однако сообщать об этом публике не планировала. Радведа — так теперь зовут советника по официальным документам — имя, взятое из легенд и мифов.

«Если перевести с каких-то традиционных и древних легенд, мифов, то много существует очень версий, я уже начиталась про это имя очень много. Но изначально я читала легенды, и мифы, и информацию, что это означает „утренняя заря“, „звезда“, ну вот что-то такое красивое», — рассказала Поклонская изданию.

853x1280_0xbPeFYasz_5675036545325658468.jpg

Однако обращаются к Поклонский по-прежнему как к Наталье.

В конце октября телеведущий Сергей Мардан заявил, что Поклонская сменила имя, в качестве доказательств приведя часть иска. По словам Мардана, советник «завершила обряд раскрещивания». В интервью RTVI Поклонская подтвердила, что ушла из христианства осознанно.

«Вообще могу сказать всем, каждому человеку: чтобы изучить либо сделать вывод о какой-либо религии, ее нужно изучить внутри, погрузиться полностью. И я погрузилась полностью», — рассказала Поклонская.

Она добавила, что интересуется темой древних культур, традиций, дохристианских верований, а также собирает материалы для того, чтобы написать научную работу.

Наталья Владимировна Поклонская (в девичестве Дубровская; род. 18 марта 1980, Алексеевка, Ворошиловградская область, Украинская ССР, СССР) — украинский, позднее российский государственный деятель, юрист. Советник генерального прокурора Российской Федерации с 14 июня 2022 года. Государственный советник юстиции 3 класса (2015).

wx1080.jpg

Заместитель руководителя Россотрудничества (2 февраля 2022[8] — 13 июня 2022). Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Кабо-Верде (13 октября 2021 — 2 февраля 2022). Депутат Государственной думы VII созыва (28 сентября 2016 — 12 октября 2021)]. Прокурор Республики Крым (25 марта 2014 — 6 октября 2016).

Сотрудник органов прокуратуры Украины (с 2002 по 17 марта 2014). В частности, прокурор Автономной Республики Крым (с 11 по 17 марта 2014). Была государственным обвинителем по громким уголовным делам, одно из них дело ОПГ «Башмаки», одной из крупнейших преступных группировок Крыма. В 2014 году органами Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел Украины объявлена в розыск по статье 109 ч. 1 Уголовного кодекса Украины — «действия, предпринятые с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, а также заговор о совершении таких действий».

Поклонская получила известность в марте 2014 года. В мае 2014 года вступила в должность прокурора Республики Крым. Поклонскую считают главным борцом с коррупцией и организованной преступностью на полуострове, в итоге правоохранительными органами были открыты уголовные дела в отношении ряда должностных лиц Крыма. Как причастная к аннексии Крыма Российской Федерацией находится под персональными санкциями 27 стран Евросоюза, Великобритании, США, Канады, Норвегии, Швейцарии, Австралии, Японии, и других государств.

#телевидение #религия #культура #прокурор #новости #исследования #политика
Оставить комментарий

    Виардо кузнецова
    2-го декабря

    К психиатору пора

