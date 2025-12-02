Baltijas balss logotype
Первые любители зимней рыбалки уже открыли сезон

Lifenews
Дата публикации: 02.12.2025
grani.lv
Изображение к статье: Первые любители зимней рыбалки уже открыли сезон

С наступлением холодов в некоторых регионах Латвии, в том числе в Северной Видземе, уже начался сезон подлёдной рыбалки, свидетельствуют наблюдения агентства LETA.

Первые рыболовы проверили прочность льда в окрестностях Руйиены. Как обычно, в начале сезона рыбаки выходят на лёд небольших озёр и прудов, где в отдельных уголках уже сформировался ледовый покров, способный выдержать вес человека.

При этом в рыболовных форумах и закрытых группах становится всё больше сообщений о слишком смелых блеснильщиках, которые пробуют вставать и на только что установившийся лёд в других местах.

Согласно прогнозам синоптиков, удовольствие от первого льда для самых отважных рыболовов продлится недолго — на этой неделе обещают значительное потепление.

В Рижском самоуправлении уже издан приказ исполнительного директора о запрете выхода на лёд на территории муниципалитета.

Считается, что лёд способен выдержать вес человека, если его толщина достигает как минимум пяти сантиметров. При этом важно учитывать, что лёд должен быть чистым, без снежного покрова.

Выходя на лёд, необходимо обязательно позаботиться о своей безопасности.

Во-первых, при себе должен быть ледоруб, которым нужно проверять толщину льда на каждом шагу.

Во-вторых, необходимо иметь специальные шипы — так называемые «когти», чтобы иметь возможность выбраться на лёд в случае провала.

В-третьих, на первый лёд желательно выходить не в одиночку, а в компании — чтобы можно было предупредить друг друга об опасности и помочь при необходимости.

И наконец, отправляясь на лёд, рекомендуется брать с собой прочную верёвку или шнур — на случай, если кому-то понадобится помощь при провале.

#Латвия #безопасность #лед #сезон
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
