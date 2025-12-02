Baltijas balss logotype
Принц Уильям раскрыл секрет экстремального хобби, которое разделяет с Кейт 0 335

Lifenews
Дата публикации: 02.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Принц Уильям раскрыл секрет экстремального хобби, которое разделяет с Кейт

Наследник британского престола признался, что ледяные купания стали их семейным ритуалом — пусть и сопровождаются его громкими воплями.

Во время визита в Колуин-Бей в Северном Уэльсе принц Уильям неожиданно раскрыл одно из самых необычных хобби, которое он разделяет с супругой. По его словам, и он, и Кейт обожают нырять в ледяную воду — традицию, к которой он привык далеко не сразу.

«После этого чувствуешь себя невероятно. Я люблю это, хоть и много кричу — и во время, и после», — пошутил принц, общаясь с членами Молодёжной океанической сети Общества охраны морской среды.

В Уэльсе он также пообщался с местными «моржами» из группы Colwyn Bay Blue Bits и признался, что в Шотландии не раз окунался в ледяные озёра, получая «уникальное удовольствие».

По словам Уильяма, именно Кейт когда-то убедила его попробовать себя в «моржевании». И, как он признаёт, ее энтузиазм иногда кажется ему безумным.

Ещё в 2023 году в подкасте The Good, The Bad & The Rugby Кейт рассказывала, что любит нырять в холодную воду практически в любую погоду: «Чем холоднее — тем лучше».

На что Уильям тогда ответил: «Кэтрин, ты сумасшедшая». Но, судя по всему, именно эта «безуминка» и стала их общим бодрящим семейным увлечением.

#хобби #Кейт Миддлтон #принц Уильям #океан #здоровый образ жизни
