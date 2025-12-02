Американский спин-офф южнокорейского сериала «Игра в кальмара» официально запущен в производство. Руководить проектом будет режиссер «Бойцовского клуба» Дэвид Финчер, фильмы которого были удостоены 40 номинаций на премию «Оскар».

Новый сериал начнут снимать в конце февраля 2026 года в Лос-Анджелесе. Вся эта информация появилась в производственной базе данных на сайте Альянса кино- и телевизионной индустрии США (IFTA).

Появление продолжения суперуспешного сериала было вопросом времени. Слухи об американской версии «Игры в кальмара» впервые начали распространяться в начале 2023 года. О возможности перезапуска говорили многие инсайдеры. В прессу просочились сведения о том, что съемки начнутся в декабре 2025 года. Сообщалось, что премьера нового сериала ожидается не ранее 2027 года.

Согласно краткому описанию проекта, спин-офф будет представлять собой американскую версию корейского хита. Действие развернется в той же вымышленной вселенной, но покажет, «как игры проводятся в Америке».

Стриминговый сервис Netflix, на котором выходил оригинальный сериал, пока не подтвердил запуск спин-оффа, но в базе данных IFTA уже есть основная информация об участниках проекта под рабочим названием «Игра в кальмара: Америка».

Ждут Кейт Бланшетт

Об участии Дэвида Финчера в проекте было известно, но о том, что он станет режиссером американской версии «Игры в кальмара», журналисты узнали только сейчас. Финчер увековечил свое имя в истории кинематографа, прежде всего, благодаря психологическому триллеру «Бойцовский клуб». Связь между сюжетами действительно культового фильма и суперпопулярного сериала можно проследить без труда. Режиссер также известен по картинам «Загадочная история Бенджамина Баттона», «Социальная сеть», «Семь» и «Исчезнувшая», а также по сотрудничеству с Netflix в сериалах «Охотник за разумом» и «Карточный домик».

Интрига вокруг участия Кейт Бланшетт в «Игре в кальмара» по-американски сохраняется. Именно она появилась в финале третьего сезона оригинального сериала в Лос-Анджелесе в образе рекрутера. На сегодняшний день одни зарубежные издания пишут, что она вошла в актерский состав, а другие заявляют, что актриса не будет сниматься в перезапуске. В это сложно поверить окончательно, поэтому зрителям остается терпеливо ждать новых подробностей.

Ранее сценарист и режиссер корейского сериала Хван Дон Хёк отрицал связь камео Бланшетт с потенциальным спин-оффом, говоря, что пригласил ее исключительно для эффектного финала. В то же время создатель проекта не исключил, что в продолжении может появиться актер Леонардо Ди Каприо.

Будут ли в американской версии участвовать персонажи из корейского хита, пока тоже доподлинно неизвестно. Ли Бёнхон, исполнивший роль Ведущего в оригинале, уже выражал готовность вновь примерить этот образ.

Сам Хван Дон Хёк приглашен в проект в качестве продюсера. Сценарий напишет Деннис Келли, автор популярного британского мюзикла «Матильда» по мотивам одноименного детского романа Роальда Даля, который был экранизирован в 2022 году.

Корейский хит

«Игра в кальмара» (Squid Game) стала настоящим культурным феноменом. Она задала новую планку в истории жанра королевской битвы. Первый сезон вышел на Netflix в сентябре 2021 года, второй – в декабре 2024-го, а третий – в июле 2025-го.

Сериал рассказывает историю игрока Сон Ги Хуна – утопающего в долгах игромана, которого преследуют коллекторы. Вместе с ним еще полтысячи человек из-за нужды в деньгах рискуют жизнью ради большого куша. Они принимают приглашение на участие в тайном турнире на выживание. Участников привозят на остров и удерживают на нем до тех пор, пока не определится победитель.

Качественная постановка, уникальный, шокирующий сюжет, мощный социальный подтекст, многогранные персонажи и яркий визуальный стиль обеспечили проекту прорывной успех. «Игра в кальмара» быстро стала вирусной благодаря социальным сетям и онлайн-платформам, породив множество мемов, обсуждений и фанатских теорий.

Финальный сезон «Игры в кальмара», премьера которого состоялась 27 июня 2025 года, стал самым успешным запуском неанглоязычного сериала в истории Netflix. За первые три дня сериал набрал более 60,1 млн просмотров, установив новый рекорд для стримингового сервиса.