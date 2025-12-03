Baltijas balss logotype
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер отметили День благодарения вместе 0 152

Lifenews
Дата публикации: 03.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер отметили День благодарения вместе

Совместные выходные Бена Аффлека и Дженнифер Гарнер стали поводом для обсуждения среди поклонников: бывшие супруги снова провели День благодарения рядом друг с другом.

Папарацци удалось снять момент их встречи. Бен выглядел спокойным и довольным: он приехал к Гарнер в компании их 13-летнего сына Сэма и своей матери. По данным инсайдеров, актер ощущает себя особенно комфортно рядом с бывшей женой. Звездная пара действительно смогла сохранить тёплые и доверительные отношения ради гармонии в семье.

В недавних интервью Аффлек неоднократно подчеркивал своё уважение к Дженнифер Гарнер, называя её «потрясающим партнером» и важнейшей частью своей жизни. Примечательно, что уже второй год подряд Бен проводит День благодарения вместе с экс-супругой, несмотря на давно оформленный развод.

Источник: ok-magazine

#развод #отношения #Бен Аффлек #знаменитости
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
