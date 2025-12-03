Baltijas balss logotype
Филипп Киркоров подарил любимой доченьке на 14-летие розовые кеды 0 318

Lifenews
Дата публикации: 03.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Любящий папа всегда рядом.

Любящий папа всегда рядом.

Папа и брат торжественно «выстрелили» из хлопушек, из которых вылетели сердечки.

«14 лет моей дочери Алле-Виктории! Вся моя любовь в этой искренней девочке! Вот такие ночные семейные посиделки у нас случились дома в первый день зимы…» — написал Филипп Бедросович в блоге.

Пост певец сопроводил праздничным видео. Девочку поздравили ровно в полночь. Киркоров вместе с сыном Мартином встретили Аллу-Викторию в украшенной гостиной. На столе стоял праздничный торт.

«С днем рожденья тебя, с днем рожденья, моя доченька!» — спел Киркоров. Потом взволнованная девочка задула свечи и сказала в камеру: «Я от смеха расплакалась!» Папа и брат торжественно «выстрелили» из хлопушек, из которых вылетели сердечки.

Артист подарил Алле-Виктории пушистые кеды розового цвета, а брат — тетрис. Также именинница распаковала и другие презенты, где была модная одежда и необычные игрушки. «Офигеть!» — воскликнула Киркорова, явно довольная подарками.

Фолловеры поздравили девочку с 14-летием. «Филипп, вот и уже дочь взрослая с паспортом, поздравляю вас!» — написала ведущая Екатерина Стриженова.

