Российскому кинематографу не хватает фильмов, поднимающих актуальные вопросы, - вместо этого кино сегодня только развлекает зрителя. Таким мнением со СМИ поделился народный артист России, кинорежиссер Павел Лунгин (76).

"Мне кажется, что у нас огромная нехватка фильмов о современной жизни. Мы не обдумываем современную жизнь. Знаете, ведь в чем функция кино - оно переживает эту жизнь, оно не только развлекает. Из кино выделили развлечения, как из булки выковыряли изюм, и вот насыпают нам горку изюма, но нельзя без хлеба одним изюмом питаться. И у нас, к сожалению, есть некоторое увлечение успехами", - считает собеседник агентства.

Говоря о тенденциях в мировой киноиндустрии, Лунгин отметил, что любовь к кино заменилась пиаром, рекламой и политическими тенденциями.

"Сейчас все превращается в события для тиктока, для интернета", - заключил режиссер.

В марте 2014 года Лунгин поддержал аннексию Крыма, подписал письмо президенту России Владимиру Путину в поддержку аннексии.

В марте 2016 года Лунгин стал членом клуба сторонников «Партии Роста», который создавался для идейно близких общественных деятелей к партии, но не желающих получать партийный билет. Позже он вошёл в состав генерального совета партии.

В 2018 подписал обращение с просьбой помиловать украинского режиссёра Олега Сенцова. Также выступал в защиту Кирилла Серебренникова в деле о хищении в «Седьмой студии».

В марте 2019 года Павел Лунгин рассказал, что на предварительном показе фильма «Братство», где присутствовал призвавший запретить картину сенатор Игорь Морозов, он почувствовал себя «мальчиком для битья». «Мракобесием для меня является только то, что сразу хочется запретить, сразу хочется разорвать, сразу хочется сделать так, чтобы никто не увидел. Вот это поведение мракобесов и поведение людей, которые боятся правды, боятся чужого мнения, боятся объективности. Я верю, что у нас нет цензуры и что наше искусство всё-таки не будет решать свою судьбу в зависимости от мнения какой-то группы», — сказал Павел Лунгин в интервью изданию «Говорит Москва».

На вопрос «Есть ли за что быть благодарными Сталину?» Павел Лунгин ответил: «Конечно, нет».

В сентябре 2020 года подписал письмо в поддержку протестных акций в Беларуси.

В феврале 2022 года вместе с тридцатью деятелями киноиндустрии Лунгин раскритиковал указ Президента по «сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», после того как Министерство культуры заявило о необходимости поиска новых подходов к разработке основ государственной политики. Дополнительный контроль, по их мнению, приведёт российское кино и сериалы к максимальному упрощению.

Последняя картина Лунгина «Василиса и хранители времени» — фильм-сказка. Премьера состоялась в октябре 2024 года.