Анджелина Джоли продолжает испытывать стресс из-за длительных судебных разбирательств с бывшим супругом, Брэдом Питтом. Хотя официальный развод был завершён в прошлом году после восьми лет споров, конфликт вокруг винодельни «Шато Мираваль» во Франции до сих пор остаётся нерешённым.

По информации инсайдеров, Брэд Питт утверждает, что Джоли нарушила соглашение, продав свою долю без согласия партнёра. Согласно их прежним договорённостям, ни один из совладельцев не мог распоряжаться своей частью без согласия другого.

Ситуация серьёзно сказывается на эмоциональном состоянии актрисы. Она обеспокоена своим финансовым будущим и испытывает сильное эмоциональное истощение из-за постоянного давления судебных органов. Длительность разбирательств только усиливает тревогу и беспокойство.

«Чем дольше продолжается это дело, тем больше тревоги и травм оно причиняет Анджелине, особенно учитывая, что ей есть что терять. Брэд и его адвокаты жаждут крови, она это знает, поэтому перспектива финансового краха не даёт ей спать ночами. Она намерена бороться всеми силами. Другого выбора нет, но это требует огромных ресурсов и сильно истощает её психически», — сообщил источник.

Источник: ok-magazine