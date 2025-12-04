Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Анджелина Джоли переживает из-за затянувшихся разногласий с Брэдом Питтом 0 138

Lifenews
Дата публикации: 04.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Анджелина Джоли переживает из-за затянувшихся разногласий с Брэдом Питтом

Анджелина Джоли продолжает испытывать стресс из-за длительных судебных разбирательств с бывшим супругом, Брэдом Питтом. Хотя официальный развод был завершён в прошлом году после восьми лет споров, конфликт вокруг винодельни «Шато Мираваль» во Франции до сих пор остаётся нерешённым.

По информации инсайдеров, Брэд Питт утверждает, что Джоли нарушила соглашение, продав свою долю без согласия партнёра. Согласно их прежним договорённостям, ни один из совладельцев не мог распоряжаться своей частью без согласия другого.

Ситуация серьёзно сказывается на эмоциональном состоянии актрисы. Она обеспокоена своим финансовым будущим и испытывает сильное эмоциональное истощение из-за постоянного давления судебных органов. Длительность разбирательств только усиливает тревогу и беспокойство.

«Чем дольше продолжается это дело, тем больше тревоги и травм оно причиняет Анджелине, особенно учитывая, что ей есть что терять. Брэд и его адвокаты жаждут крови, она это знает, поэтому перспектива финансового краха не даёт ей спать ночами. Она намерена бороться всеми силами. Другого выбора нет, но это требует огромных ресурсов и сильно истощает её психически», — сообщил источник.

Источник: ok-magazine

Читайте нас также:
#развод #Анджелина Джоли #Брэд Питт #знаменитости
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Разница в возрасте сыграла роковую роль. Иконка видео
Изображение к статье: Чудо-предметы придуманы для людей с аутизмом, а пользуются ими все Иконка видео
Изображение к статье: Античные граждане любили выпивать. Иконка видео
Изображение к статье: Некогда выдающаяся артистка превратилась в развалину. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Сразу видно: как на этапе собеседования вычислить токсичный коллектив
Люблю!
Изображение к статье: Кислая польза: 7 научных фактов о воде с лимоном
Люблю!
Изображение к статье: В пустую палату со своим матрасом? Деньги на ремонт онкоцентра есть, на оборудование - нет
Наша Латвия
Изображение к статье: Все новые правила поездок по Европе в 2025: погранконтроль, налоги для туристов и контроль поведения
В мире
Изображение к статье: Как удалить гуашь с одежды?
Дом и сад
Изображение к статье: Денвер, где устроились эмигранты. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Сразу видно: как на этапе собеседования вычислить токсичный коллектив
Люблю!
Изображение к статье: Кислая польза: 7 научных фактов о воде с лимоном
Люблю!
Изображение к статье: В пустую палату со своим матрасом? Деньги на ремонт онкоцентра есть, на оборудование - нет
Наша Латвия

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео