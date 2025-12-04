Все творчество певицы и актрисы Лаймы Вайкуле нужно запретить на территории России, считает депутат Брянской областной думы, председатель движения «Россия православная» Михаил Иванов. В разговоре с NEWS.ru он заявил, что артистка проявила кощунство, исполнив песню на украинском языке.

Появление Вайкуле в рекламе торговой компании «АТБ-Маркет», где она исполнила песню «Щедрик» на украинском языке, депутат назвал циничным жестом в сторону тех, кто «развязал войну против русской культуры и всего русского мира». По его словам, под этим кроется откровенное политическое высказывание, которое подрывает российские традиционные ценности.

Брянский парламентарий считает, что артистка, которая долгое время была популярна в России, оскорбляет миллионы граждан России.

«Нельзя позволять человеку, который публично предал свою аудиторию и встал на сторону недружественных сил, продолжать кормиться с русского поля. Продажа записей и любое использование ее творчества на территории России должны быть немедленно прекращены», — рассказал Иванов.

Все средства, которые Вайкуле заработала в России, следует заморозить и направить «на благое дело», уверен депутат. Он отметил, что в первую очередь они должны быть переданы на поддержку военнослужащим, участвующим в спецоперации.

После начала широкомасштабных боевых действий на Украине в феврале 2022 года Лайма Вайкуле публично высказалась с критикой действий России. В августе того же года она вышла на сцену с украинским флагом на концерте в Литве. Тогда же она выразила поддержку Киеву и завила, что солидарна с позицией ЕС по вопросу конфликта Москвы и Киева.

В конце ноября «АТБ-Маркет» выпустила рекламный ролик к Новому году, в котором Вайкуле исполняет песню «Щедрик» на украинском языке. После публикации видео артистка столкнулась с критикой в соцсетях со стороны украинских пользователей.

Согласно публикации «РБК-Украина», возмущение вызвал тот факт, что лицом рекламной кампании стала не украинская артистка, а Вайкуле, которая на протяжении многих лет «создавала русскоязычный культурный продукт» и тесно общалась с российской эстрадой.

«А мы этот трэш от АТБ как-то будем обсуждать? Почему не Галкин с Пугачевой?», — приводит издание.

Ранее Иванов предлагал направить доходы певицы Аллы Пугачевой на нужды российских военных. Такая инициатива прозвучала на фоне высказываний артистки о Джохаре Дудаеве как о «приличном, порядочном, интеллигентном человеке». Ее слова, по данным SHOT, стали поводом для проверки по статье об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК).