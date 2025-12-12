Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Длительное сидение повышает риск сердечных заболеваний и диабета 0 248

Lifenews
Дата публикации: 12.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Длительное сидение повышает риск сердечных заболеваний и диабета
ФОТО: Unsplash

Продолжительное сидение значительно повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета у людей старше 60 лет — даже если они выполняют недельные нормы физической нагрузки.

Международный обзор, опубликованный в Journal of Physical Activity and Health (JPAH), показал: продолжительное сидение значительно повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета у людей старше 60 лет — даже если они выполняют недельные нормы физической нагрузки.

Анализ 28 исследований с участием 82 тысяч пожилых людей выявил устойчивую связь между временем, проведенным сидя, и ухудшением ключевых метаболических показателей: повышенным сахаром и холестерином, увеличением окружности талии и ростом давления.

По словам авторов, многие пожилые люди проводят до 80 процентов бодрствующего времени сидя, что незаметно, но ежедневно накапливает кардиометаболические риски. Особенно тревожно, что негативный эффект обнаруживается и у внешне здоровых людей, у которых еще нет диагнозов.

Эксперты подчеркивают: одной лишь физической активности недостаточно. Чтобы реально снизить риски, важно уменьшать длительные периоды неподвижности — вставать во время телефонных разговоров, прерывать просмотр телевизора короткими прогулками, добавлять легкие бытовые дела.

Читайте нас также:
#профилактика #диабет #пожилые люди #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Альбина с любимыми детками. Иконка видео
Изображение к статье: Настя Ивлеева объяснила, почему больше не хочет возвращаться к прежней светской жизни
Изображение к статье: Отец Эми Уайнхаус требует через суд вернуть доход от продажи вещей дочери
Изображение к статье: Обычный овощ неожиданно оказался связан со снижением давления

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Соусы, которые можно сделать за одну минуту
Еда и рецепты
Изображение к статье: Раскрыта опасность популярного вида пауэрбанков
Техно
Изображение к статье: Сексуальные триггеры мужчин и женщин: что действительно имеет значение
Люблю!
Изображение к статье: 36% жителей планируют потратить на празднование Рождества и Нового года от 50 до 150 евро
Наша Латвия
Изображение к статье: Десять необычных советов для водителей на зимний период
Дом и сад
Изображение к статье: Как окрас кошки влияет на ее характер? Наблюдения владельцев и выводы ученых
В мире животных
Изображение к статье: Соусы, которые можно сделать за одну минуту
Еда и рецепты
Изображение к статье: Раскрыта опасность популярного вида пауэрбанков
Техно
Изображение к статье: Сексуальные триггеры мужчин и женщин: что действительно имеет значение
Люблю!

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео