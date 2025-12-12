Baltijas balss logotype
Гнев как скрытый инструмент успеха: почему эта эмоция помогает добиваться целей 0 82

Lifenews
Дата публикации: 12.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Гнев как скрытый инструмент успеха: почему эта эмоция помогает добиваться целей

Новая серия исследований показывает: в ситуациях, где требуется упорство и концентрация, именно гнев может усилить способность человека достигать результата.

Согласно результатам недавнего исследования, если вы хотите добиться поставленной цели, то нужно разозлиться. Если вы хотите справиться с трудной задачей, вам поможет это чувство.

В исследовании, опубликованном в журнале Journal of Personality and Social Psychology, описаны эксперименты, в ходе которых проверялось, как гнев может помочь людям в достижении их целей. Исследователи обнаружили, что в тех случаях, когда задачи были сложными и требовали немалых усилий, эта эмоция помогала участникам добиваться результата лучше, чем веселье, грусть или нейтральное состояние.

«Участники, испытывавшие гнев, в различных ситуациях лучше справлялись с поставленными задачами, несмотря на трудности, по сравнению с нейтральными условиями и некоторыми другими эмоциональными состояниями. Это включало решение головоломок, жульничество с целью получения призов, видеоигры с катанием на лыжах, а также политические действия — голосование или подписание петиции», — говорит Хизер Ленч, ведущий автор исследования, профессор психологии и наук о мозге в Техасском университете A&M.

«Однако гнев не приводил к лучшим результатам в достаточно простых ситуациях, не связанных с подобными задачами», — добавляет Ленч.

Почему гнев способен улучшать результаты

В одном из экспериментов 233 студента колледжа случайным образом распределили по эмоциональным состояниям. Студентов, которым нужно было испытать гнев, знакомили с оскорблениями в адрес их футбольной команды. Участники в состоянии желания видели десерт, те, кто должен был испытывать развлечение — милых котят и смеющихся младенцев, а группу «грусти» знакомили с изображениями похорон и болезней.

После эмоциональной настройки студентам дали 20 минут, чтобы составить и разгадать как можно больше слов из четырёх наборов по семь анаграмм разной сложности. Те, кого намеренно разозлили, справились на 39% лучше, чем участники в нейтральном состоянии.

Почему гнев помогает именно в сложных задачах

«Мы не можем точно сказать, что именно происходит, но предполагаем, что реакции, возникающие при гневе — сосредоточенность, повышенное физиологическое возбуждение, стремление приближаться к проблеме, — дают преимущество в трудных ситуациях», — объясняет Ленч. «В простых задачах эти изменения не оказывают существенного влияния».

Сорайя Хемали, активистка и автор книги «Ярость становится ею: сила женского гнева», отмечает, что выводы исследования подтверждают то, что она наблюдала сама. По её словам, хотя гнев может быть разрушительным, он способен и прояснять мысли.

«Гнев интересен тем, что это когнитивно проясняющая эмоция», — говорит Хемали. — «Когда люди злятся, они часто думают методично, стратегически, достаточно ясно, потому что гнев дистиллирует сложные эмоции и идеи».

И если печаль заставляет человека замкнуться, то гнев побуждает его действовать, искать поддержку и требовать изменений.

«Мы привыкли считать гнев разрушительным и угрожающим отношениям. Но на самом деле он очень социальный», — отмечает Хемали. — «Когда человек злится, ему часто приходится привлекать других, чтобы изменить обстоятельства, вызвавшие гнев. В большинстве случаев нужно, чтобы кто-то признал несправедливость или помог повлиять на ситуацию — а печаль этого не делает».

Другие исследования также показали, что гнев способен ускорять творческое решение проблем.

«Все эмоции имеют ценность… Если вы можете распознать их, назвать и придать им смысл, каждая может помочь в достижении целей», — подчёркивает Хемали. — «Если вы злитесь — а для многих это неприятная эмоция — не изолируйте её. Не подавляйте. В гневе много информации и знаний».

Источник: 1001sovet

#эмоции #успех #творчество #психология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
