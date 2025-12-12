Baltijas balss logotype
Кристина Агилера призналась в страхе высоты во время выступления на Эйфелевой башне

Lifenews
Дата публикации: 12.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Кристина Агилера призналась в страхе высоты во время выступления на Эйфелевой башне

Певица поделилась своим необычным опытом, рассказав, как ей пришлось справляться с боязнью высоты во время съёмок концертного фильма.

44-летняя Кристина Агилера появилась в шоу Дженнифер Хадсон, чтобы прорекламировать свой предстоящий концертный фильм «Кристина Агилера: Рождество в Париже». В интервью певица откровенно рассказала о том, каково это – выступать на вершине знаменитой французской достопримечательности.

«На самом деле, я боюсь высоты. Я даже на колесе обозрения не катаюсь. Это всё равно что мчаться на американских горках, постоянно намеренно глядя вниз», — призналась Кристина. По словам звезды, она была очень сильно напугана, когда ей всё же пришлось выступить на Эйфелевой башне. Агилера призналась: «Был момент… ну, чтобы оказаться там, ты же просто поднимаешься и поднимаешься наверх, очень долго! А я к тому же не люблю лифты! Так что это был двойной удар для меня».

«Это замкнутое пространство. Мы поднимаемся и видим всё вокруг... и мы как будто беззащитны. А потом в какой-то момент парень в лифте, который нас вез, вдруг остановился. Он сказал: "Это ненормально". А я в ужасе подумала: "Что ты имеешь в виду под ненормально?"», — эмоционально поделилась Кристина необычным опытом.

Источник: ok-magazine.ru

#интервью #музыка #знаменитости
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео