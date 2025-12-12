Гастроэнтеролог Сергей Вялов заявил, что у любителей горячих напитков повышен риск развития рака. Предупреждение об этом опасном заболевании он опубликовал в своем Telegram-канале.

Вялов рассказал, что из-за горячих напитков происходит гибель клеток в полости рта и пищевода. Из-за этого, по его словам, могут возникнуть ожоги слизистой оболочки и начаться воспалительные процессы. Из-за этого при частом употреблении горячих напитков повышается риск развития рака, объяснил он.

«Особенно важно избегать употребления кипятка, который моментально повреждает нежные ткани пищевода», — написал врач. В заключение Вялов добавил, что напитки считаются горячими, если их температура превышает 65 градусов цельсия.