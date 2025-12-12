Синдром обструктивного апноэ сна может ускорять биологическое старение сердца и даже повышать риск преждевременной смерти — об этом сообщается в новой работе, опубликованной в npj Aging. Американские исследователи смоделировали у животных характерные для апноэ кратковременные остановки притока кислорода и проследили, как это влияет на сердечно-сосудистую систему.

Оказалось, что хроническая гипоксия вызывает цепочку изменений, напоминающих ускоренное старение: повышается давление, ухудшается работа сердца, сосуды теряют эластичность, снижается коронарный кровоток, а электрическая активность миокарда становится нестабильной. В совокупности эти нарушения приводили к заметному росту смертности по сравнению с животными, дышавшими нормально.

Авторы отмечают, что их модель позволяет исключить сопутствующие факторы и увидеть «чистый» эффект апноэ: состояние, которое часто считают лишь проблемой сна, на самом деле оказывает долговременное токсическое воздействие на сердце и сосуды.

По словам исследователей, ранняя диагностика и лечение, включая СРАР-терапию, могут стать критически важной мерой профилактики сердечно-сосудистых осложнений.