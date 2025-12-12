На юге Польши лежит край, который завораживает с первого взгляда: холмы, долина Ниды, разноцветные луга и следы древних культур переплетаются здесь так тесно, что граница между историей и легендой стирается. Понидье — «польская Тоскана» — приглашает в путешествие по заповедным долинам, карстовым загадкам, старинным городкам и судьбам людей, для которых этот регион стал не только родиной, но и живым музеем прошлого.

Понидье — это регион в Свентокшиском воеводстве, известный как «польская Тоскана». Он характеризуется холмистым ландшафтом, долиной реки Нида, а также богатством природы и многочисленных памятников. Это место, о котором говорят: кто хоть раз здесь побывал, тот уже никогда не забудет его очарования.

Именно в такую удивительную, многослойную реальность мы сегодня отправимся вместе со здешними проводниками — местным краеведом, священником, художником и ремесленником, для которых Понидье — не просто точка на карте, а часть их собственной истории.

А начнём мы с рассказа экскурсовода Петра Шумиляса:

-Понидье — это очень живописный, гостеприимный регион с богатыми природными ресурсами. Он славится именно своей природной красотой. Путешествуя по нему, можно познакомиться с интересными геологическими формами и необыкновенной и разнообразной флорой и фауной, которые выступают на известковом и гипсовом грунте в нескольких краеведческих заповедниках и ландшафтных парках. Название «Понидье» происходит от названия реки Нида. Это типичная равнинная река, впадающая в Вислу около Нового-Корчына. Протекая по равнинной территории, она создаёт множество стариц, изгибов — настоящий рай для орнитологов, рыболовов и всех любителей природы. Если посмотреть с исторической точки зрения, то это малопольский регион, где проживали так называемые восточные краковяки. Этот регион расцвёл и развивался не только благодаря династии Пястов и крещению Мешко в 966 году.

Мешко — это первый исторически достоверный польский князь из династии Пястов, основатель древнепольского государства, который принял христианство латинского обряда как государственную религию. Но история нашего края говорит о том, что на польские территории христианство пришло раньше, нежели официальное крещение Польши в 966 году. В славянской редакции жития просветителей Кирилла и Мефодия, называемой Паннонской легендой, есть упоминание о крещении в Висле в здешних местах местного вельможи, скорее всего по византийскому обряду. А крещение в византийском обряде означало также, что литургия служилась не на латинском, а на староцерковнославянском языке. Всё это живeт среди людей, среди этих полей. Нужно просто немного поискать, и регион Понидье приглашает искать следы древней истории этих мест.

Чуть ли не каждая местность Понидья чем-то уникальна или хранит в себе самобытную историю, уверяяет наш гид.

Петр Шумиляс: Это туристическо-культурный район, который сформировали самобытные маленькие местности и их жители. В старину города делились – в зависимости от того, кто ими владел – на королевские, духовные (то есть принадлежали Церкви или какому-то монашескому ордену) и вельможные, владельцами которых были графы и князья. Они-то приглашали в свои города евреев-банкиров, у которых всегда водились наличные деньги, чтобы брать у них кредиты. Таким городом, который динамично развивался, был, например, Хмельник. Он как раз был частным городом. Так же, как и королевские города, он приглашал еврейскую общину, имеющую капитал. Поэтому в таких городках хорошо развивалась еврейская община.

Список мест, стоящих внимания и посещения туристов, в долине реки Нида большой. Одно из них — самое необычное на карте Польши — это Шидлув, который часто называют польским Каркассоном. Это небольшой населённый пункт в Свентокшиском воеводстве, но его история и атмосфера производят по-настоящему сильное впечатление. Шидлув известен прежде всего своими монументальными, хорошо сохранившимися оборонительными стенами XIV века. Хотя они были повреждены во время Второй мировой войны, когда через Шидлув проходила линия фронта.

Именно благодаря им его сравнивают с французским Каркассоном. Прогуливаясь по городку, можно почувствовать, будто время замедлилось: каменные ворота, средневековые улочки и руины королевского замка переносят нас в эпоху Казимира Великого, который даровал Шидлуву городские права и воздвиг здесь мощные укрепления. Заслуживает внимания и один из самых ценных архитектурных памятников — синагога XVI века, одна из старейших и лучших сохранившихся в Польше. Сегодня в ней находится музей, напоминающий о многокультурной истории региона. Но Шидлув — это не только прошлое. Это также столица польской сливы. Каждый год здесь проходит Праздник сливы — ароматный, насыщенный фруктами, домашними заготовками и местным колоритом. Это идеальное место, чтобы немного притормозить, погулять среди памятников и почувствовать атмосферу прошлых веков.