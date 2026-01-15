Baltijas balss logotype
Полюбуемся шикарной фигурой 47-летней артистки Пеговой 1 852

Lifenews
Дата публикации: 15.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ей пошел на пользу новый роман.

Ей пошел на пользу новый роман.

Звезда сериала «Акушерка» заметно постройнела.

Ирина Пегова встретила Сергея Марина на съемках сериала «Царская прививка». Блондинка сыграла главную роль – Екатерины II, а брутальный красавец – ее фаворита Григория Орлова. Несмотря на разницу в возрасте, которая поначалу смущала актрису, у этих отношений есть все шансы на счастливое будущее.

Звезда сериала «Акушерка» заметно постройнела после знакомства с Сергеем Мариным. Некоторое время пара скрывала отношения от публики. Судя по всему, Ирина Пегова опасалась трубить о своем счастье раньше времени.

Но с недавних пор в жизни артистки полный штиль – звезда больше не прячет бойфренда, который продолжает носить возлюбленную на руках. Новые отношения с мужчиной, который на 10 лет ее моложе, стали для Пеговой отличным стимулом, чтобы прийти в форму.

47-летняя артистка теперь с гордостью публикует в личном микроблоге фотографии, на которых демонстрирует подтянутую фигурку.

molodoy-favorit-poshel-na-polzu-imperatrice-vlyublennaya-pegova-pohvastalas-idealnoy-figurkoy-v-kupalnike-e1767723433424.jpg

Ранее похорошевшая Пегова в коротком платье произвела фурор в Сети. Теперь красавица-актриса пошла дальше, опубликовав горячий снимок в ярком купальнике и длинной накидке. Роскошная Ирина охотно попозировала на берегу моря. Судя по всему, за съемку в этот счастливый день отвечал ее главный фанат – брутальный возлюбленный, которого за глаза уже прозвали «фаворитом шальной императрицы».

«Эротика так и прет»: «Молодой фаворит пошел на пользу императрице»; «Пегова – красотка!»; «А снимает это великолепие наверняка Марин»; «Очень красивая Иришка, желаю любви и счастья, она все это заслужила»; «Красивая и счастливая – вот что значит молодой парень под боком», – высказались поклонники хорошеющей день ото дня артистки.

#звезды #мода #социальные сети #отношения #фитнес #красота
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • Е
    Ехидный
    15-го января

    чевой-то ничего шикарного не заметил ! скинуть бы 10-15 кг , тогда можно будет присмотреться !

    3
    2

