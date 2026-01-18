Утренний ритуал с кофе кажется привычным, но наука говорит: чашка кофе сразу после пробуждения может навредить организму. Нутрициолог Елена Мухина объясняет, почему лучше пересмотреть время кофе и предлагает безопасные альтернативы.

1. Кортизол и кофе — несовместимы

Утром уровень кортизола и так высок, а кофе усиливает скачок, вызывая дрожь, тревогу и нервозность. Организму полезнее проснуться естественно, а кофе подключать спустя час.

2. Пустой желудок страдает

Кофеин стимулирует выработку желудочного сока. На голодный желудок это вызывает изжогу, вздутие и тяжесть. Лучше сначала выпить воду и перекусить, а кофе — позже.

3. Привыкание и снижение эффекта

Ранний кофе снижает чувствительность рецепторов, и со временем нужна большая доза, чтобы почувствовать бодрость. Позднее употребление восстанавливает эффект «первой чашки».

4. Снижение качества сна

Кофеин сохраняется в крови до 8–10 часов. Даже утренний кофе в сочетании с дневными чашками ухудшает сон, вызывает пробуждения и поверхностный отдых.

5. Скачки сахара и аппетит

Кофеин повышает адреналин и уровень сахара, вызывая резкие перепады энергии, тягу к сладкому и импульсивные перекусы. У женщин эффект заметнее.

Чем заменить утренний кофе

Тёплая вода с лимоном — мягко пробуждает и запускает пищеварение.

Матча без сахара — бодрит без нервозности, содержит L-теанин.

«Золотое молоко» (куркума + растительное молоко) — антиоксиданты и мягкая энергия.

Цикорий — вкус кофе без кофеина, поддерживает микробиом.

Имбирный чай или вода с имбирем — улучшает кровообращение и дарит лёгкую бодрость.

Источник