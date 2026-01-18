Утренний ритуал с кофе кажется привычным, но наука говорит: чашка кофе сразу после пробуждения может навредить организму. Нутрициолог Елена Мухина объясняет, почему лучше пересмотреть время кофе и предлагает безопасные альтернативы.
1. Кортизол и кофе — несовместимы
Утром уровень кортизола и так высок, а кофе усиливает скачок, вызывая дрожь, тревогу и нервозность. Организму полезнее проснуться естественно, а кофе подключать спустя час.
2. Пустой желудок страдает
Кофеин стимулирует выработку желудочного сока. На голодный желудок это вызывает изжогу, вздутие и тяжесть. Лучше сначала выпить воду и перекусить, а кофе — позже.
3. Привыкание и снижение эффекта
Ранний кофе снижает чувствительность рецепторов, и со временем нужна большая доза, чтобы почувствовать бодрость. Позднее употребление восстанавливает эффект «первой чашки».
4. Снижение качества сна
Кофеин сохраняется в крови до 8–10 часов. Даже утренний кофе в сочетании с дневными чашками ухудшает сон, вызывает пробуждения и поверхностный отдых.
5. Скачки сахара и аппетит
Кофеин повышает адреналин и уровень сахара, вызывая резкие перепады энергии, тягу к сладкому и импульсивные перекусы. У женщин эффект заметнее.
Чем заменить утренний кофе
- Тёплая вода с лимоном — мягко пробуждает и запускает пищеварение.
- Матча без сахара — бодрит без нервозности, содержит L-теанин.
- «Золотое молоко» (куркума + растительное молоко) — антиоксиданты и мягкая энергия.
- Цикорий — вкус кофе без кофеина, поддерживает микробиом.
- Имбирный чай или вода с имбирем — улучшает кровообращение и дарит лёгкую бодрость.
Оставить комментарий