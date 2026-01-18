Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

5 причин отказаться от утреннего кофе и сохранить бодрость 0 189

Lifenews
Дата публикации: 18.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: 5 причин отказаться от утреннего кофе и сохранить бодрость

Утренний ритуал с кофе кажется привычным, но наука говорит: чашка кофе сразу после пробуждения может навредить организму. Нутрициолог Елена Мухина объясняет, почему лучше пересмотреть время кофе и предлагает безопасные альтернативы.

1. Кортизол и кофе — несовместимы

Утром уровень кортизола и так высок, а кофе усиливает скачок, вызывая дрожь, тревогу и нервозность. Организму полезнее проснуться естественно, а кофе подключать спустя час.

2. Пустой желудок страдает

Кофеин стимулирует выработку желудочного сока. На голодный желудок это вызывает изжогу, вздутие и тяжесть. Лучше сначала выпить воду и перекусить, а кофе — позже.

3. Привыкание и снижение эффекта

Ранний кофе снижает чувствительность рецепторов, и со временем нужна большая доза, чтобы почувствовать бодрость. Позднее употребление восстанавливает эффект «первой чашки».

4. Снижение качества сна

Кофеин сохраняется в крови до 8–10 часов. Даже утренний кофе в сочетании с дневными чашками ухудшает сон, вызывает пробуждения и поверхностный отдых.

5. Скачки сахара и аппетит

Кофеин повышает адреналин и уровень сахара, вызывая резкие перепады энергии, тягу к сладкому и импульсивные перекусы. У женщин эффект заметнее.

Чем заменить утренний кофе

  • Тёплая вода с лимоном — мягко пробуждает и запускает пищеварение.
  • Матча без сахара — бодрит без нервозности, содержит L-теанин.
  • «Золотое молоко» (куркума + растительное молоко) — антиоксиданты и мягкая энергия.
  • Цикорий — вкус кофе без кофеина, поддерживает микробиом.
  • Имбирный чай или вода с имбирем — улучшает кровообращение и дарит лёгкую бодрость.

Источник

Читайте нас также:
#наука #питание #напитки #сон #кофе #энергия #здоровье #рецепты
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Скриншот: Youtube
Изображение к статье: Назван фактор усиления воздействия воспаления на организм
Изображение к статье: Раскрыт неочевидный фактор нарушений сна и набора веса
Изображение к статье: Его отец — Юрий Аронович Хабенский (1946—2004), еврей, был инженером-гидрологом; мать — Татьяна Геннадьевна Хабенская, работала учительницей математики в школе. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Новая теория заговора: Земля потеряет гравитацию 12 августа 2026 года, что говорят ученые
Техно
Изображение к статье: «Это не шутка»: родители бьют тревогу из-за травм детей на популярной горке в Риге
Наша Латвия
Изображение к статье: Тонкая алхимия: как создать свой уникальный аромат, комбинируя два парфюма
Люблю!
Изображение к статье: Зимняя гидратация: почему пить воду холодами так важно
Люблю!
Изображение к статье: Цены на золото и серебро взлетели до исторических максимумов
Бизнес
Изображение к статье: Садио Мане объяснил, почему вернул на поле сборную Сенегала в финале Кубка Африки
Спорт
Изображение к статье: Новая теория заговора: Земля потеряет гравитацию 12 августа 2026 года, что говорят ученые
Техно
Изображение к статье: «Это не шутка»: родители бьют тревогу из-за травм детей на популярной горке в Риге
Наша Латвия
Изображение к статье: Тонкая алхимия: как создать свой уникальный аромат, комбинируя два парфюма
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео