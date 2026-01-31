Московский городской суд признал фотографию, на которой запечатлены участники британской рок-группы Queen во время съёмок клипа на песню «I Want to Break Free», «ЛГБТ-пропагандой», сообщает интернет-издание «Вёрстка», пишет LETA со ссылкой на CURRENT TIME TV.

Суд отклонил апелляционную жалобу москвича Давида Гевондяна. Ранее он был признан виновным в «пропаганде ЛГБТ» и оштрафован за публикацию в социальной сети «ВКонтакте» фотографии, на которой мужчины изображены в женской одежде.

Однако из решений районного суда ранее не было ясно, о каком именно изображении идёт речь.

В своей апелляции Гевондян указал, что это не «ЛГБТ-пропаганда», а фотография со съёмок клипа группы Queen, на которой изображены участники коллектива.

Суд отклонил этот довод.

«Размещение на интернет-ресурсе фотографии, на которой участники группы Queen изображены в женской одежде, не имеет музыкального контекста, учитывая общий характер распространяемой информации», — говорится в решении Московского городского суда.

Суд расценил действия Гевондяна как пропаганду, поскольку они «дают положительную оценку нетрадиционным сексуальным отношениям, представленным как естественные и оправданные», а также «искажают представление о взаимоотношениях мужчины и женщины, подрывая семейные ценности».