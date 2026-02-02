Baltijas balss logotype
Главную премию «Грэмми» впервые присудили альбому на испанском языке 0 65

Lifenews
Дата публикации: 02.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Главную премию «Грэмми» впервые присудили альбому на испанском языке
ФОТО: Youtube

На церемонии вручения музыкальных наград «Грэмми», прошедшей в воскресенье в Лос-Анджелесе, пуэрто-риканский рэпер Bad Bunny получил титул альбома года — впервые главную премию присудили альбому на испанском языке, пишет LETA со ссылкой на AP.

Церемония награждения прошла в лос-анджелесской арене «Crypto.com».

Песней года была признана композиция Билли Айлиш «Wildflower». Получая награду, певица воспользовалась моментом, чтобы раскритиковать иммиграционные службы.

«Никто не может быть нелегалом на украденной земле», — сказала она, принимая награду за песню из своего альбома 2024 года «Hit Me Hard and Soft».

Иммиграция стала важной темой вечера — многие артисты высказывались против иммиграционных ведомств и носили соответствующие значки на одежде.

Рэпер Кендрик Ламар получил пять премий «Грэмми», в том числе награду за запись года за песню «Luther».

#награды #музыка
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
