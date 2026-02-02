Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Раскрыт простой способ замедлить возрастную потерю мышц 0 710

Lifenews
Дата публикации: 02.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Раскрыт простой способ замедлить возрастную потерю мышц
ФОТО: Unsplash

Регулярное употребление минеральной воды укрепляет мышцы у пожилых.

Регулярное употребление минеральной воды, богатой кальцием и магнием, может положительно влиять на здоровье мышц и снижать риск падений у людей старше 50 лет. К такому выводу пришли итальянские ученые, опубликовавшие результаты рандомизированного двойного слепого исследования в журнале Nutrients.

В исследовании приняли участие 98 взрослых в возрасте около 60 лет, часть из которых имела признаки остеосаркопении — сочетания снижения костной плотности и мышечной массы. В течение года одна группа ежедневно выпивала литр минеральной воды с высоким содержанием кальция и магния, а другая — воду с низкой минерализацией. Через шесть месяцев в первой группе риск падений оказался на 82 процента ниже, а спустя год у участников было зафиксировано достоверное увеличение мышечной массы.

Особенно выраженный эффект наблюдался у людей с остеосаркопенией: у них прирост мышечной массы сохранялся как через полгода, так и через 12 месяцев. При этом существенных изменений в силе мышц или общей физической активности ученые не обнаружили, что указывает на точечное, но потенциально клинически важное действие минералов.

Авторы подчеркивают, что кальций и магний из минеральной воды хорошо усваиваются организмом и могут служить простой дополнительной стратегией поддержки опорно-двигательного здоровья. Хотя такая мера не заменяет физическую активность и комплексную профилактику, она может стать доступным способом снизить хрупкость организма и риск падений в старшем возрасте.

Читайте нас также:
#кальций #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: При постоянной усталости необходимо обратиться к онкологу
Изображение к статье: Названы самые опасные для женского здоровья привычки
Изображение к статье: Любителей кофе предупредили о риске попасть в опасный для здоровья замкнутый круг
Изображение к статье: Фото: @savagexfent

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Ветеринар предупредил об опасности морозных прогулок для собак
Люблю!
Изображение к статье: «О разрешённой ненависти»: латышка о русофобии
Наша Латвия
Изображение к статье: ЛГБТ маршируют в форме. Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: Шэрон Стоун рассказала, что после инсульта начала «слышать» умерших
Lifenews
Изображение к статье: «Эпидемия»? - Больницы по всей Латвии увольняют граждан РФ и РБ
Наша Латвия
Изображение к статье: Врач: женщины с талией более 80 сантиметров входят в группу риска по диабету
Люблю!
Изображение к статье: Ветеринар предупредил об опасности морозных прогулок для собак
Люблю!
Изображение к статье: «О разрешённой ненависти»: латышка о русофобии
Наша Латвия
Изображение к статье: ЛГБТ маршируют в форме. Иконка видео
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео