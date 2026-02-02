Регулярное употребление минеральной воды, богатой кальцием и магнием, может положительно влиять на здоровье мышц и снижать риск падений у людей старше 50 лет. К такому выводу пришли итальянские ученые, опубликовавшие результаты рандомизированного двойного слепого исследования в журнале Nutrients.

В исследовании приняли участие 98 взрослых в возрасте около 60 лет, часть из которых имела признаки остеосаркопении — сочетания снижения костной плотности и мышечной массы. В течение года одна группа ежедневно выпивала литр минеральной воды с высоким содержанием кальция и магния, а другая — воду с низкой минерализацией. Через шесть месяцев в первой группе риск падений оказался на 82 процента ниже, а спустя год у участников было зафиксировано достоверное увеличение мышечной массы.

Особенно выраженный эффект наблюдался у людей с остеосаркопенией: у них прирост мышечной массы сохранялся как через полгода, так и через 12 месяцев. При этом существенных изменений в силе мышц или общей физической активности ученые не обнаружили, что указывает на точечное, но потенциально клинически важное действие минералов.

Авторы подчеркивают, что кальций и магний из минеральной воды хорошо усваиваются организмом и могут служить простой дополнительной стратегией поддержки опорно-двигательного здоровья. Хотя такая мера не заменяет физическую активность и комплексную профилактику, она может стать доступным способом снизить хрупкость организма и риск падений в старшем возрасте.