Обнаружен простой способ улучшить сон без лекарств 0 598

Lifenews
Дата публикации: 03.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Обнаружен простой способ улучшить сон без лекарств
ФОТО: Unsplash

BMC Public Health: воздействие солнечного света по утрам улучшает качество сна.

Регулярное воздействие солнечного света по утрам оказалось связано с более здоровым режимом сна и лучшим его качеством. К такому выводу пришли исследователи, проанализировав данные более 1,7 тысячи взрослых жителей Бразилии. Результаты работы опубликованы в журнале BMC Public Health.

Ученые изучали, как солнечный свет в разное время суток — утром, днем и вечером — связан с ключевыми параметрами сна. Участники сообщали, сколько времени они проводят на солнце до 10 утра, с 10 до 15 часов и после 15 часов, а качество сна оценивалось с помощью стандартного опросника PSQI. Особое внимание исследователи уделили так называемой середине сна — показателю, отражающему согласованность сна с циркадными ритмами.

Оказалось, что именно утренний солнечный свет оказывает наиболее выраженное влияние. Каждые дополнительные 30 минут пребывания на солнце до 10 утра смещали середину сна почти на 23 минуты раньше, что считается признаком более стабильных биологических часов. Кроме того, у людей с более высоким утренним световым воздействием в среднем отмечалось лучшее субъективное качество сна.

Вечерний солнечный свет тоже оказывал эффект, но заметно слабее. При этом продолжительность сна, время засыпания и его эффективность напрямую с количеством света связаны не были.

Авторы подчеркивают: даже без изменения длительности сна утреннее солнце помогает «настроить» внутренние часы организма. По их мнению, простая привычка выходить на дневной свет в первой половине дня может стать доступным и естественным способом поддержания здорового сна в условиях современного образа жизни.

Читайте нас также:
#сон #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
