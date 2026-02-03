Baltijas balss logotype
Бузова заявила о своей сверхспособности 0 276

Lifenews
Дата публикации: 03.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Бузова заявила о своей сверхспособности
ФОТО: Global Look Press

Певица Ольга Бузова рассказала о своей феноменальной памяти.

Певица Ольга Бузова рассказала о том, как училась в школе и университете, не понимая некоторые предметы. Об этом она сообщила в интервью Super.ru на премьере своего первого полнометражного кино в качестве актрисы «Равиоли Оли».

По словам артистки, особенно тяжело ей давались геометрия в школе и высшая математика в «универе». Также она предпочитала зазубривать геоморфологию и ландшафтоведение, что легко ей удавалось благодаря феноменальной памяти.

«У меня феноменальная память, поэтому я просто зубрила. Слышала слово, и все — мой мозг через рот выдавал информацию. Этот навык мне пригодился в профессии, я все запоминаю с первого раза. Я — актриса одного дубля», — призналась Бузова.

#образование #интервью #кино #шоу-бизнес #память #певица #Ольга Бузова #знаменитости
Видео