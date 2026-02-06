Принц Эдвард стал первым членом британской королевской семьи, прокомментировавшим дело американского финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает издание The Daily Beast.

На саммите в Дубае Эдварда спросили, как ему удается сохранять присутствие духа на фоне публикации документов о связях британской королевской семьи с Эпштейном. Принц ответил, что его переживания вряд ли волнуют публику, и подчеркнул необходимость помнить о пострадавших.

«Я думаю, что всегда очень важно помнить о жертвах и о том, кто именно был жертвой во всем этом, — сказал он. — Жертв во всем этом очень много».

Американский финансист Джеффри Эпштейн создал криминальную сеть, занимавшуюся сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних девушек. Среди прочих он поддерживал тесные связи с президентами США Биллом Клинтоном и Дональдом Трампом, саудовским принцем Мухаммедом ибн Салманом, кинопродюсером Харви Вайнштейном, актером Кевином Спейси и миллиардером Биллом Гейтсом. Некоторые девушки, ставшие жертвами Эпштейна, позднее признавались, что их заставляли заниматься сексом с принцем Эндрю.