Комика Артемия Останина приговорили к 5 годам и 9 месяцам за шутки про «участника СВО» 1 304

Lifenews
Дата публикации: 06.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Комика Артемия Останина приговорили к 5 годам и 9 месяцам за шутки про «участника СВО»

Мещанский суд Москвы вынес приговор Артемию Останину: комик проведет 5 лет и 9 месяцев в колонии общего режима и выплатит штраф 300 тысяч рублей за шутки, которые, по версии следствия, оскорбляли чувства верующих и намекали на участника СВО. Сам Останин настаивает, что его юмор не имел отношения к военным.

Комика Артемия Останина, арестованного прошлой весной по делу об экстремизме после шутки про инвалида, подорвавшегося на мине, приговорили к 5 годам и 9 месяцам колонии общего режима и штрафу в 300 тысяч рублей.

Приговор вынес Мещанский суд Москвы по двум статьям: за возбуждение ненависти и оскорбление чувств верующих. В последнем слове Останин заявил, что не понимает приговора и считает себя невиновным.

Следствие утверждало, что комик пошутил о человеке с инвалидностью, якобы имея в виду участника спецоперации (СВО), хотя сам Останин настаивает, что шутка касалась «попрошайки в метро на скейте без ног» и не имела отношения к военным. Дело было возбуждено после обращения движения «Зов народа».

В марте 2025 года Останина задержали при попытке покинуть Россию.

источник

#юмор #религия #свобода слова #Россия
Редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
1
0
0
0
1

Оставить комментарий

(1)
  • Д
    Добрый
    6-го февраля

    А при Сталине его бы расстреляли.Чувствуется прогресс в развитии раши.Пошутил?5 лет тюрьмы.Раша-самая демократическая страна в мире.

    1
    10

