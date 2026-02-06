Baltijas balss logotype
Стало известно о стремлении финансиста-педофила Эпштейна жить вечно 0 389

Lifenews
Дата публикации: 06.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Стало известно о стремлении финансиста-педофила Эпштейна жить вечно
ФОТО: Global Look Press

Из новых документов по делу финансиста-педофила Джеффри Эпштейна стало известно, что он вкладывал деньги в передовые генетические исследования, чтобы изучить возможность вечной жизни. Об этом сообщает CNN.

В 2014 году Эпштейн, уже имевший судимость за преступления сексуального характера, оплатил тесты у врача Джозефа Такурии, в то время работавшего в одной из ведущих больниц США. В счет-фактуре фигурировали такие услуги, как секвенирование его экзома

за одну тысячу долларов (около 76 тысяч рублей) и создание стволовых клеток с применением технологии редактирования генов CRISPR, которые, как предполагалось, могли способствовать долголетию. Сам Такурия, ранее не упоминавшийся в связях с Эпштейном, утверждает, что финансист был лишь участником исследовательского проекта.

В документах также упоминается так называемый «Проект Венера» стоимостью 160 тысяч долларов (около 12,2 миллиона рублей), который, по словам Такурии, был сырой идеей Эпштейна, касавшейся генетики черт лица, и так и не был реализован.

Ранее в файлах по делу Джеффри Эпштейна обнаружился список так называемых иллюминатов. Послание, озаглавленное «Семьи иллюминатов и их сообщники», отправил Эпштейну некий Мэтт 5 сентября 2008 года.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео