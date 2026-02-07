Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Бруклин Бекхэм изменил татуировку в честь отца на фоне семейного конфликта 0 245

Lifenews
Дата публикации: 07.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Бруклин Бекхэм изменил татуировку в честь отца на фоне семейного конфликта

Старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм — 26-летний Бруклин — скорректировал татуировку, посвящённую отцу. Этот шаг совпал с затяжным конфликтом внутри семьи и вновь привлёк внимание британских таблоидов и пользователей соцсетей.

Бруклина Бекхэма и его жену Николу Пельтц на днях заметили возле супермаркета. Фотографии пары опубликовало издание The Sun. На снимках видно, что татуировка на плече Бекхэма-младшего с надписью dad («папа»), ранее вписанной в изображение якоря, была частично перекрыта тремя небольшими рисунками. Также менее заметной стала фраза ниже — «Love you, Bust» («Люблю тебя, Баст»), где Баст — детское прозвище Бруклина. Таблоид предполагает, что татуировка постепенно удаляется с помощью лазера, и называет этот шаг очередным ударом по родителям.

Ранее в сети уже обсуждали изменения в другой татуировке Бруклина — посвящённой его матери Виктории Бекхэм. СМИ и пользователи соцсетей интерпретируют это как попытку дистанцироваться от семьи и символический переход в так называемый «клан Пельтц». Сам Бруклин ранее признавался, что значительная часть его более чем 100 татуировок связана с Николой. Среди них — изображение её глаз на шее, любовное письмо на спине, фамилия супруги на груди и крупный портрет жены, который, по сообщениям СМИ, он сделал в начале года.

Напряжение в семье усилилось в конце января, когда Бруклин опубликовал серию сторис в соцсетях. В них он обвинил родителей в многолетнем контроле, давлении и попытках разрушить его брак. Эти заявления стали продолжением давнего конфликта между Бруклином, Николой и Дэвидом с Викторией Бекхэм. Общественная реакция оказалась неоднозначной: часть пользователей поддержала Бруклина, другие сочли его позицию неблагодарной и предположили влияние со стороны супруги.

Официальных комментариев от семьи Бекхэм по поводу ситуации не последовало. По данным источников, близких к семье, Виктория Бекхэм тяжело переживает происходящее, тогда как остальные дети Дэвида и Виктории, а также их партнёры, сплотились вокруг родителей. Бруклин же продолжает делиться в соцсетях кадрами жизни с Николой в США и, по слухам, рассматривает возможность выпуска мемуаров.

источник

Читайте нас также:
#соцсети #знаменитости #Виктория Бэкхем
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Чудненькое побережье тут повсюду. Иконка видео
Изображение к статье: Ну чем они были не пара. Иконка видео
Изображение к статье: «Гребаная Балтика. Надо было в Париж ехать» - Божена Рынска взъелась на свою «новую родину»
Изображение к статье: Главной наследницей Джеффри Эпштейна оказалась стоматолог из Беларуси

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: На юге Латгале высота снежного покрова составляет до 46 сантиметров
Наша Латвия
Изображение к статье: В пустыне Атакама впервые зафиксировали каннибализм среди жаб
В мире животных
Изображение к статье: Украина в приоритете: часть бюджета Риги уйдет в Киев
Политика
Изображение к статье: Яблочные розы - изысканный и аппетитный десерт
Еда и рецепты
Изображение к статье: Хуже кофе: лакомство, которое делает ваши ночи бессонными
Люблю!
Изображение к статье: Психолог дал совет, как победить зимнюю усталость
Люблю!
Изображение к статье: На юге Латгале высота снежного покрова составляет до 46 сантиметров
Наша Латвия
Изображение к статье: В пустыне Атакама впервые зафиксировали каннибализм среди жаб
В мире животных
Изображение к статье: Украина в приоритете: часть бюджета Риги уйдет в Киев
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео