Бруклина Бекхэма и его жену Николу Пельтц на днях заметили возле супермаркета. Фотографии пары опубликовало издание The Sun. На снимках видно, что татуировка на плече Бекхэма-младшего с надписью dad («папа»), ранее вписанной в изображение якоря, была частично перекрыта тремя небольшими рисунками. Также менее заметной стала фраза ниже — «Love you, Bust» («Люблю тебя, Баст»), где Баст — детское прозвище Бруклина. Таблоид предполагает, что татуировка постепенно удаляется с помощью лазера, и называет этот шаг очередным ударом по родителям.

Ранее в сети уже обсуждали изменения в другой татуировке Бруклина — посвящённой его матери Виктории Бекхэм. СМИ и пользователи соцсетей интерпретируют это как попытку дистанцироваться от семьи и символический переход в так называемый «клан Пельтц». Сам Бруклин ранее признавался, что значительная часть его более чем 100 татуировок связана с Николой. Среди них — изображение её глаз на шее, любовное письмо на спине, фамилия супруги на груди и крупный портрет жены, который, по сообщениям СМИ, он сделал в начале года.

Напряжение в семье усилилось в конце января, когда Бруклин опубликовал серию сторис в соцсетях. В них он обвинил родителей в многолетнем контроле, давлении и попытках разрушить его брак. Эти заявления стали продолжением давнего конфликта между Бруклином, Николой и Дэвидом с Викторией Бекхэм. Общественная реакция оказалась неоднозначной: часть пользователей поддержала Бруклина, другие сочли его позицию неблагодарной и предположили влияние со стороны супруги.

Официальных комментариев от семьи Бекхэм по поводу ситуации не последовало. По данным источников, близких к семье, Виктория Бекхэм тяжело переживает происходящее, тогда как остальные дети Дэвида и Виктории, а также их партнёры, сплотились вокруг родителей. Бруклин же продолжает делиться в соцсетях кадрами жизни с Николой в США и, по слухам, рассматривает возможность выпуска мемуаров.

