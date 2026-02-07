Baltijas balss logotype
Раскрыта малоизвестная правда о рисках деменции 0 278

Lifenews
Дата публикации: 07.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Раскрыта малоизвестная правда о рисках деменции
ФОТО: Global Look Press

Пережитый развод никак не повышает риск развития деменции.

Развод считается одним из наиболее стрессовых жизненных событий и часто рассматривается как фактор, способный повлиять на здоровье в долгосрочной перспективе. Однако новое исследование не выявило убедительной связи между пережитым разводом и ухудшением состояния мозга в пожилом возрасте. Результаты работы опубликованы в журнале Innovation in Aging (IA).

Ученые проанализировали данные двух крупных когортных исследований, включающих 649 пожилых людей с результатами МРТ и 374 человека с данными ПЭТ-сканирования. Средний возраст участников составлял около 72 лет, при этом 42,5 процента сообщили о разводе в прошлом. Анализ учитывал широкий набор факторов — возраст, пол, расу и этничность, уровень образования, социально-экономические условия в детстве и семейную историю.

Результаты показали, что у людей с разводом в анамнезе наблюдались немного меньший объем гиппокампа, больший объем очагов поражения белого вещества и несколько более высокая амилоидная нагрузка — маркеры, связанные со старением мозга и риском деменции. Однако все выявленные различия были небольшими, статистически неустойчивыми и не позволяли говорить о выраженном негативном эффекте развода на здоровье мозга.

Авторы подчеркивают, что возможные различия могут отражать не сам факт развода, а социальные и экономические обстоятельства, сопровождающие разрыв отношений, а также индивидуальное восприятие этого опыта.

Читайте нас также:
#медицина #развод #деменция
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео