Врач предостерегла от четырех типичных ошибок при болях в животе 0 300

Lifenews
Дата публикации: 08.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Врач предостерегла от четырех типичных ошибок при болях в животе
ФОТО: Unsplash

Врач предостерегла от самолечения боли в животе анальгетиками.

Гастроэнтеролог Александра Метелина рассказала, какие четыре типичные ошибки многие люди совершают, когда у них болит живот. По словам врача, первая ошибка — это самолечение боли в животе с помощью анальгетиков и любых средств, заглушающих симптомы. «Обезболивание способно замаскировать серьезную патологию, например, аппендицит, воспаление, урологические и гинекологические проблемы. Боль может временно стать тише, но причина никуда не денется, а время при таких состояниях иногда решает все», — предупредила гастроэнтеролог.

Другой распространенной ошибкой Метелина назвала резкое урезание питания или полный отказ от еды. Врач объяснила, что из-за голода могут возникать проблемы с моторикой в ЖКТ, а его чувствительность будет усиливаться.

Еще одну ошибку часто совершают люди, которые чувствуют боль в животе после переедания. Гастроэнтеролог объяснила, что они принимают ферменты, однако боль возникает не из-за их дефицита, а из-за перерастяжения стенки кишечника. В такой ситуации ферменты не помогают решить проблему. Не менее опасной ошибкой врач назвала и употребление сорбентов при боли в животе.

Наконец, по словам Метелиной, не стоит греть живот, если он болит. Доктор уточнила, что тепло может усилить воспаление и вызвать осложнения, в том числе при аппендиците.

#медицина #питание #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео