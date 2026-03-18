В последнем выпуске передачи «Zilonis studijā» (Слон в студии) обсуждали детские травмы, и одной из гостей стала организатор ретритов и бывшая хозяйка «Нурмуйжи» Кристина Елинская, которая не скрывает — её детство было довольно травматичным: родители развелись, а отец покончил с собой.

"Всю жизнь мне казалось, что это травма", — вспоминает Кристина развод родителей в детстве. Сейчас она считает, что это был опыт, который сделал её тем человеком, которым она является сегодня, пишет tv3.lv.

"Делаю ли я всё правильно в воспитании? Не знаю", — откровенно говорит женщина, которая сама теперь мама двоих детей.

Она рассказывает, что после развода родителей осталась жить с матерью. "Мы жили небогато. Действительно стоял вопрос, хватит ли на еду, хватит ли на счета, хватит ли денег на мой день рождения.

По выходным я ездила к отцу. В один из пятничных вечеров я приехала к нему, но дверь была заклеена. В полицейском участке мне сообщили, что отец совершил такой поступок.

Сейчас, будучи в таком возрасте, мне кажется — как можно такому маленькому ребёнку это сказать и просто отпустить — иди.

Без денег, без э-талона, без телефона я стояла на улице. До сих пор помню это ощущение", — вспоминает Кристина день, когда узнала о самоубийстве отца.

"Мне не нравится об этом говорить, но во мне долго была обида. Если в жизни всё так плохо, разве я не была того достойна, чтобы бороться? Потому что я не могу представить, что сделала бы с собой что-то, ведь у меня есть дети. Я должна быть сильной, я должна их кормить, воспитывать, а папа выбрал другой путь", — делится своими размышлениями Кристина.

Пережитый в детстве опыт сделал её более ответственной матерью.

"Я до последнего боролась за то, чтобы у моих детей были оба родителя. Мы долго с мужем пытались спасти наши отношения, чтобы не было "воскресного папы". Этого мне сохранить не удалось.

Сейчас я стараюсь слишком сильно о них заботиться. Слишком всё контролировать, слишком опекать. Везде эти подушки безопасности — мама всё решит, всё сделает. Теперь я сталкиваюсь с тем, что дети не самостоятельны.

Всё падает с неба, они вообще не мотивированы что-либо делать. Эта чрезмерная любовь, на мой взгляд, тоже ломает наших детей", — откровенно говорит Елинская о жизненной иронии и своём опыте.

"У меня есть желание быть кому-то нужной, потому что в детстве я была одна."

Сейчас она активно работает над тем, чтобы уменьшить контроль над детьми и позволять им совершать собственные ошибки и не всегда быть победителями.

Как и многие люди с травматичным опытом, Кристина не скрывает, что залечивает эмоциональные раны работой.

"Я очень много работаю, всю жизнь работаю, и всегда делаю то, что мне нравится и что является моим. Я что-то создаю, и мне нравится создавать и потом смотреть, как хорошо у меня получилось", — с улыбкой говорит Кристина.

Ещё один способ поддерживать эмоциональное состояние — спорт, который помогает разрядиться и даёт положительные эмоции. Кристина также не скрывает, что принимала антидепрессанты, чтобы справиться со стрессом.