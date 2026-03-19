48-летняя бывшая жена кинозвезды Тоби Магуайра («Человек-паук») готовится в третий раз стать матерью.

Дженнифер Майер - успешный дизайнер ювелирных украшений, а главное - дочь магната Рона Майера, совладельца киностудии «Метро-Голдвин-Майер». От Тоби Магуйра 19 лет назад она родила дочь Руби, а 16 лет назад - сына Отиса. Но в 2019-м они с Тоби развелись, сохранив при этом дружеские отношения.

Долго в одиночестве завидная невеста не осталась, и в 2024 году вышла за сына нигерийского миллиардера (настоящего, не фейкового!) Адебайо Огунлеси - Джеффри. Его папаша владеет личным состоянием $2,3 млрд, недавно купил лондонский аэропорт Гатвик. Сын на посту гендиректора собственной музыкальной компании тоже неплохо зарабатывает. И вот они с Джеффри уже ждут общего первенца.

Привет, малышка! Мы тебя очень-очень любим! - заранее поделилась радостью Майер.

Она начала свою карьеру в ювелирном деле вместе со своей бабушкой, Эдит Мейер, которая научила её основам изготовления ювелирных изделий, когда ей было всего 6 лет. Затем она перешла на работу в нескольких домах моды в департаментах общественных отношений, сначала для Джорджо Армани, а затем для Ральфа Лорена. Она также работала для журнала «Glamour» в качестве редактора.