Алену Краснову хотели привлечь как ответчика по делу о банкротстве ее отца и отобрать полученные от него деньги и имущество.

О разводе внука Аллы Пугачевой Никиты Преснякова и дочери ее соседа по даче в деревне Бережки Алены Красновой стало известно еще летом 2025 года. Но до сих пор в российских СМИ не утихают пересуды о причинах, по которым распался этот брак.

Мы были вместе почти десятилетие. Встретились очень рано, когда еще только учились понимать себя и этот мир. И все эти годы были наполнены светом, радостью, ошибками, трудностями, но самое главное, они были наполнены опытом, - так высказывалась по этому поводу на своей странице в запрещенной соцсети сама Краснова. - Сегодня мы понимаем, что наши взгляды на жизнь и будущее очень разные. Мы по-разному видим семью, роли в отношениях и то, каким должен быть следующий этап. Это не значит, что кто-то прав или виноват. Это значит, что мы выросли в разные стороны. Это решение далось непросто. Но мы выбираем честность и благодарность. Мы уважаем все, что прожили вместе, и остаемся людьми, которые желают друг другу только счастья.

Циничные журналисты этим благостным объяснениям, понятное дело, не поверили и выдвинули более правдоподобную версию. Мол, привыкшая к роскошной жизни Алена не выдержала материальных проблем, возникших у них после переезда в 2022 году в США.

Брак Никиты Преснякова стал трещать по швам еще год назад, - напоминала программа телеканала НТВ «Ты не поверишь!». - Его жена-модель Алена Краснова вдруг вернулась в Москву, хотя до этого ее устраивала жизнь в Нью-Йорке. В Америку, где он провел студенческие годы, сын Преснякова хотел уехать давно. Рок-музыкант Никита надеялся, что за бугром его творчество оценят по достоинству. Но говорят, что на чужбине дела у Никиты идут ни шатко ни валко. Возможно, это и поставило жирную точку в его браке.

На самом деле бросать поиздержавшегося в Америке мужа и сваливать в Россию Красновой не было никакого смысла. На родине ее ожидали только еще большие проблемы. Весной 2025 года на Алену подал в суд с требованием выплатить 2,3 млн руб. предприниматель Олег Кацуба, который вложился в их с Никитой совместный бизнес - торговый дом «Нико спорт» по продаже спортивных тренажеров. А ее отец Роман Краснов, когда-то сколотивший состояние на торговле просрочкой в сети магазинов «Копейка», на пару со своим бизнес-партнером Евгением Эйкенротом задолжал ООО «Мегаполис» более 38 млн руб. И в отношении него московский арбитраж начал процедуру банкротства.

Причем Алена и тут попала под раздачу. Назначенная судом финансовым управляющим ее отца Екатерина Ендовицкая требовала признать недействительными операции по переводу денежных средств со счета Краснова на счет дочери и взыскать с нее в конкурсную массу должника 630 тыс. руб. А также настаивала на отмене сделок с недвижимостью Красновых в Бережках, в которых дочь Романа была задействована. Арбитражем даже предпринимались меры по ее розыску.

Статус под вопросом

Недавнее появление фото Алены в обнимку с каким-то кавалером натолкнуло светских хроникеров на новое объяснение ее развода с Пресняковым. Якобы она нашла себе более состоятельного, чем Никита, мужчину - чуть ли не миллионера.