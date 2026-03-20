Назван повышающий риск смертельных заболеваний популярный продукт

Дата публикации: 20.03.2026
Высокое потребление сливочного масла повышает риск смертельных заболеваний.

Частое употребление в пищу сливочного масла повышает риск развития смертельных заболеваний. Об этом пишет британское издание Mirror со ссылкой на ученых.

Экспертами были проанализированы данные более 220 тысяч взрослых людей, за которыми наблюдали в течение 30-50 лет. По итогам было обнаружено, что сливочное масло повышает риск смерти.

«За этот период в группе было зарегистрировано 50 932 случая смерти, из них 12 241 — от рака и 11 240 — от сердечно-сосудистых заболеваний», — отмечается в публикации.

Кроме того, риск смерти от любых причин был выше на 15 процентов у тех, кто был в группе с самым высоким потреблением масла. Из этой же группы люди чаще других умирали от рака — на 12 процентов.

Соответственно, по словам ученых, более высокое потребление сливочного масла было связано с повышенной смертностью, а более высокое потребление растительных масел — с более низкой смертностью.

«Замена сливочного масла растительными маслами может существенно снизить риск преждевременной смерти», — пришли к выводу ученые.

#питание #рак #ученые #здоровье
