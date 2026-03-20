Названо лучшее лекарство от стресса 0 305

Дата публикации: 20.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Названо лучшее лекарство от стресса
ФОТО: Unsplash

Врач Сакал: сон восстанавливает баланс нервной системы.

Врач Элиза Сакал заявила, что существует более эффективный метод борьбы со стрессом, нежели психотерапия, различные добавки и диеты. Об этом она рассказала изданию CuerpoMente.

Лучшим лекарством для борьбы со стрессом Сакал назвала качественный сон. Она пояснила, что из-за бессонницы у человека повышается уровень кортизола в крови. Этот гормон продлевает и поддерживает хронический стресс, уточнила доктор.

Благодаря качественному сну можно снизить уровень кортизола, заверила специалистка. В результате восстановится баланс нервной системы и улучшится память. Кроме того, сон ослабляет хроническое воспаление в организме, которое тоже тесно связано со стрессом, отметила Сакал.

#медицина #память #сон #бессонница #стресс #здоровье
Редакция BB.LV
