Дело о разделе совместно нажитого имущества баскетболиста Яниса Тиммы и певицы Анны Седоковой передано в другой суд, сообщила в социальных сетях адвокат семьи спортсмена Маргарита Гаврилова, пишет ЛЕТА.

Хорошёвский районный суд Москвы, где ранее проходили заседания, принял решение передать дело в Останкинский районный суд Москвы.

Гаврилова указала, что возражала против этого решения, так как оно затянет судебный процесс, однако представитель Седоковой его поддержала.

Как сообщалось, на предыдущем заседании представитель Седоковой Татьяна Стукалова заявила, что подаренная Тиммой квартира была продана, а вырученные средства в течение трёх месяцев потрачены на нужды семьи.

Судья пыталась выяснить, какую сумму Седокова получила от продажи квартиры и на какие цели были потрачены эти средства, однако защита не смогла дать чётких ответов на эти вопросы.

Гаврилова сообщила, что рыночная стоимость спорной квартиры на момент покупки составляла 150 миллионов рублей (1 497 849 евро). По её словам, семья Тиммы намерена претендовать на всё движимое и недвижимое имущество, которое будет распределено судом.

По словам Гавриловой, в суде планируется установить объём средств на банковских счетах Седоковой, вкладах, долях в капитале и других активах, а также рассмотреть вопрос о недвижимости, которая в период брака была зарегистрирована на имя Седоковой и впоследствии отчуждена без передачи доли Тимме.

Доля Тиммы в данном имуществе в настоящее время является предметом судебного спора, ранее отмечала Гаврилова.

Седокова и Тимма начали отношения летом 2019 года и поженились в сентябре следующего года. В начале сентября 2024 года Седокова объявила о разрыве отношений с Тиммой.

Бывшая жена Тиммы и мать его сына Кристиана — Оша — вышла замуж за футболиста Марциса Ошса.

Тимма умер в Москве 17 декабря 2024 года. СМИ сообщали, что тело 32-летнего баскетболиста было найдено в подъезде жилого дома в центре Москвы. Он покончил с собой.

В октябре 2024 года Тимма решил продолжить карьеру в турнире, организованном российской букмекерской компанией "Liga Stavok", выступая за команду "Alikson".

За сборную Латвии Тимма провёл 68 матчей.