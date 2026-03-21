Доктор Мясников рассказал о полученной психологической травме 0 184

Дата публикации: 21.03.2026
BB.LV
Врач Мясников заявил, что на приеме в Африке ему привели женщину с паразитами.

Врач Александр Мясников рассказал о случае из времен его работы в Африке, который нанес ему психологическую травму.

Мясников отметил, что однажды к нему на прием пришла жена бразильского посла. «Красивая женщина. Она открывает рот, и у нее такие, по 25 сантиметров, аскариды изо рта блестящие [выпали] и поползли. Я с тех пор на бразильских женщин вообще не смотрю. У меня травма», — пожаловался врач.

Ранее Мясников рассказал о привычке американцев, которая вызывала у него смех. По словам врача, ему казалось странным, что иностранцы питаются в ресторанах.

До этого доктор раскрыл свою единственную радость. Он признался, что единственное в жизни удовольствия ему приносит сытный ужин.

#медицина #Африка #женщины #психология
