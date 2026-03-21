Исполнительным продюсером утвержден дизайнер из Гонконга Касинг Лунг, который 10 лет назад придумал запоминающийся образ.

Кинокомпания Sony Pictures и производитель популярных игрушек лабубу Pop Mart официально сообщили, что в ближайшее время начнется работа над фильмом с лабубу в главной роли. Как сообщает BBC со ссылкой на заявление компаний, в фильме будут и живые съемки, и компьютерная анимация.

Ранее в СМИ появлялась неофициальная информация о том, что ведется подготовка к съемкам такого фильма. Официальное заявление подтвердило слухи о том, что режиссером картины выбран Пол Кинг, у которого за плечами такие фильмы, как «Приключения Паддингтона» и «Вонка» и комедийный сериал «Майти Буш». Исполнительным продюсером утвержден дизайнер из Гонконга Касинг Лунг, который десять лет назад придумал образ лабубу. Сценарий напишут Пол Кинг совместно со Стивеном Левенсоном.

Pop Mart представила лабубу в 2019 году. Наибольшей популярностью игрушки стали пользоваться в 2025 году, что привело к росту акций Pop Mart на сотни процентов. У компании более 500 магазинов игрушек в более чем 30 странах мира.

Лабубу (Labubu) — это вирусная плюшевая игрушка-монстр с длинными ушами, широкой улыбкой и девятью острыми зубами, созданная гонконгским художником Касингом Лунгом в 2015 году. Персонаж, ставший брендом компании Pop Mart, отличается стилем creepy-cute (милая уродливость) и стал глобальным трендом в TikTok, который носят на сумках знаменитости.

Основные факты о Лабубу

Внешность: Это персонаж с заостренными ушами (похож на эльфа), маленьким плюшевым телом и характерной озорной улыбкой.

Происхождение: Часть вселенной «The Monsters» («Монстры»), вдохновленной скандинавскими мифами.

Популярность: Тренд завирусился после того, как Лабубу появился на сумке Лисы из k-pop группы Blackpink.

Коллекционирование: Лабубу часто продаются в «слепых боксах» (blind box), где дизайн игрушки — сюрприз.

Разновидности: Существуют виниловые фигурки и плюшевые подвески различных цветов. Популярны также аксессуары для них.

Лабубу позиционируется как добрый монстр, который хочет помочь, но часто добивается противоположного результата. У персонажа есть друзья и «парень» по имени Тайкоко.