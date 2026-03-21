Мужчинам старше 40 лет назвали способ выглядеть моложе

Дата публикации: 21.03.2026
Изображение к статье: Мужчинам старше 40 лет назвали способ выглядеть моложе
ФОТО: Unsplash

Фитнес-тренер Тим Лю назвал мужчинам способ выглядеть моложе после 40 лет. Об этом сообщает Men Today.

Эксперт заявил, что физическая активность помогает сохранять мышечную массу, укреплять сердце и защищать теломеры — концы хромосом, отвечающие за клеточное здоровье. Исследования подтверждают: регулярный спорт снижает вероятность инфарктов на 39 процентов и рака на 47 процентов.

Лю рекомендовал восемь упражнений для комплексной проработки: кубковые приседания (8–10 повторений), румынская тяга (10), жим гантелей лежа (10), тяга в наклоне (10–12), подтягивания нейтральным хватом (8–10), выпады (12 на ногу) и разворот с роликом (10). Он посоветовал сочетать силовые и аэробные нагрузки для максимального эффекта.

Читайте нас также:
