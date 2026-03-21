Апартаменты в элитном ЖК «Филипповский» уже можно увидеть на сайте объявлений по продаже недвижимости. При этом в свое время Филипп Киркоров приобрел жилье за куда более серьезные деньги.

В начале нулевых поп-король приобрел четырехкомнатную квартиру по соседству с Аллой Пугачевой. Сумма сделки на тот момент – 356 млн рублей. Филипп Киркоров очень гордился своим уютным гнездышком, где им был сделан дорогой дизайнерский ремонт.

В интерьере использовались лучшие материалы и необычные решения: люстры из муранского стекла, мебель от Versace (за каждый стул в столовой музыкант выложил 642 тысячи рублей, а за стеклянный обеденный стол - 1 млн 374 тысячи рублей) и Cavalli, комоды от Roberto Ventura, отделка бархатом, золото и кристаллы Сваровски. Особое внимание привлекала «обманка» – книжный стеллаж с тайной дверью, ведущей в спальню, где стояла кровать Versace стоимостью около 30 тысяч евро.

Как стало известно, сейчас артист спешно избавляется от шикарного жилья, которое еще недавно он подумывал отдать своим детям – сыну Мартину и дочери Алле-Виктории. С соответствующим объявлением уже можно ознакомиться на специализированном сайте по продаже недвижимости. Киркоров планирует выручить за жилье площадью 210 кв. метров 240 млн рублей, которые будут вложены в его новое концертное шоу. Что же касается наследников, то артист вряд ли обидит кровиночек. Пять лет назад музыкант купил в том же самом Филипповском переулке роскошный пентхаус площадью 537 кв. метров, где сейчас полным ходом идет ремонт.

«Да, я потратил на свое шоу немало денег, но у меня нет продюсеров. Не привык стоять с протянутой рукой и горжусь тем, что могу позволить себе делать шоу своими силами», - обосновал свое неожиданное решение артист.

Но промоутеры уверены - Филипп Бедросович поступает правильно. Вот как ситуацию прокомментировал известный продюсер Сергей Лавров: «Насколько я знаю, и прокатчики неплохо заработали, и Филипп: если верить слухам, он получил за это выступление 50 млн рублей. Тур продолжается, и везде аншлаги».