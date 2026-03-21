Раскрыт неожиданный фактор ускоренного ухудшения памяти 0 517

Дата публикации: 21.03.2026
Финансовые трудности ускоряют ухудшение памяти и когнитивное старение.

Финансовые трудности могут ускорять ухудшение памяти и когнитивное старение. К такому выводу пришли ученые, проанализировавшие связь между уровнем финансового благополучия и состоянием памяти у людей старше 50 лет. Результаты исследования опубликованы в American Journal of Epidemiology (AJE).

В работе использовались данные 7 676 человек, за которыми наблюдали в течение десяти лет. Выяснилось, что ухудшение финансового положения связано с более низкими показателями памяти и более быстрым когнитивным спадом. У людей с заметным финансовым ухудшением скорость снижения памяти соответствовала примерно дополнительным пяти месяцам старения в год.

Исследователи отмечают, что влияние связано не только с уровнем дохода, но и с общим ощущением финансового стресса — трудностями с оплатой счетов, нехваткой ресурсов и постоянным напряжением. Эти факторы могут перегружать когнитивные ресурсы, ограничивать доступ к медицинской помощи и снижать социальную активность.

Авторы подчеркивают, что поддержка финансового благополучия в среднем и пожилом возрасте может играть важную роль в сохранении когнитивного здоровья и снижении риска деменции.

