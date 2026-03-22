Любителей шампанского предупредили о двойной опасности

Дата публикации: 22.03.2026
Изображение к статье: Любителей шампанского предупредили о двойной опасности
ФОТО: Unsplash

Нарколог: шампанское провоцирует сильную интоксикацию и тяжелое похмелье.

Нарколог Андрей Тюрин предупредил любителей шампанского и крепленых вин о двойной опасности этих напитков для здоровья.

«Игристые вина, в том числе шампанское, опасны наличием углекислоты. Пузырьки газа раздражают слизистую желудка, расширяют сосуды и доставляют спирт в кровь с утроенной скоростью. Также в таких напитках содержатся сахар и кислоты, которые вызывают брожение в кишечнике и, как следствие, сильную интоксикацию и тяжелое похмелье», — объяснил нарколог.

Десертные вина, такие как портвейн или вермут, опасны своей обманчивостью, добавил врач. По его словам, сладость этих напитков перебивает вкус спирта. Из-за этого человек может легко выпить бутылку крепленого вина и даже не заметить, что употребил дозу этанола, эквивалентную 150-200 граммам водки. Кроме того, сахар в вине провоцирует резкие скачки инсулина и значительно увеличивает нагрузку на поджелудочную железу.

Читайте нас также:
